La Cúpula del Milenio de Valladolid, escenario este sábado de la celebración anual de las Marzas. - GRUPO BESANA

VALLADOLID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cúpula del Milenio de Valladolid acoge este sábado, 28 de febrero, la celebración anual de las Marzas, una festividad ancestral que marca la llegada del nuevo año y simboliza el renacer de la vida.

El Grupo Tradicional Besana invita a toda la ciudad a participar en este evento convertido en una cita imprescindible para los amantes de las tradiciones y que se celebrará a partir de las 19.30 horas. Durante la velada, el coro del Grupo Besana entonará las coplas marceras invitando a todo el público a cantar junto a ellos.

Para facilitar la participación, se proyectarán en una gran pantalla las letras de las canciones. Además, 16 grupos de baile y dulzainas se alternarán entre canción y canción, aportando su energía y talento a cada uno de los momentos de la celebración. Esta iniciativa busca reavivar una tradición milenaria que conmemoraba el inicio del año, el nacimiento de la vida y la llegada de la primavera, todo ello en torno al toque del cuerno y las coplas marceras.

Hace 27 años, la fundadora del Grupo Besana, Felisa Torres, junto con el historiador Jorge Mª Ribero-Meneses, decidieron recuperar esta costumbre que ha perdurado en Castilla y León y en Cantabria a lo largo de los siglos. En 2024 el grupo Besana grabó las coplas marceras y están disponibles en las principales plataformas digitales.