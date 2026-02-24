La Cúpula del Milenio de Valladolid, escenario este sábado de la celebración anual de las Marzas

La Cúpula del Milenio de Valladolid, escenario este sábado de la celebración anual de las Marzas. - GRUPO BESANA
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 24 febrero 2026 10:24
VALLADOLID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cúpula del Milenio de Valladolid acoge este sábado, 28 de febrero, la celebración anual de las Marzas, una festividad ancestral que marca la llegada del nuevo año y simboliza el renacer de la vida.

El Grupo Tradicional Besana invita a toda la ciudad a participar en este evento convertido en una cita imprescindible para los amantes de las tradiciones y que se celebrará a partir de las 19.30 horas. Durante la velada, el coro del Grupo Besana entonará las coplas marceras invitando a todo el público a cantar junto a ellos.

Para facilitar la participación, se proyectarán en una gran pantalla las letras de las canciones. Además, 16 grupos de baile y dulzainas se alternarán entre canción y canción, aportando su energía y talento a cada uno de los momentos de la celebración. Esta iniciativa busca reavivar una tradición milenaria que conmemoraba el inicio del año, el nacimiento de la vida y la llegada de la primavera, todo ello en torno al toque del cuerno y las coplas marceras.

Hace 27 años, la fundadora del Grupo Besana, Felisa Torres, junto con el historiador Jorge Mª Ribero-Meneses, decidieron recuperar esta costumbre que ha perdurado en Castilla y León y en Cantabria a lo largo de los siglos. En 2024 el grupo Besana grabó las coplas marceras y están disponibles en las principales plataformas digitales.

