El curso 'Cómete el escenario' regresa al Campus de Ponferrada de la ULE desde el 17 de febrero

Cartel del curso 'Cómete el escenario', que se desarrollará en el Campus de Ponferrada de la ULE. - ULE

PONFERRADA (LEÓN), 20 (EUROPA PRESS)

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) ha programado de nuevo el curso 'Cómete el escenario', que se desarrollará desde el próximo día 17 de febrero con el objetivo de ofrecer herramientas para vencer el miedo escénico y facilitar el hecho de hablar en público con naturalidad y fluidez logrando una comunicación efectiva, algo "crucial" para el desarrollo personal y profesional.

El miedo escénico afecta a una gran mayoría de la población en distintos grados, provocando nerviosismo, sudores, temblores, confusión mental o tartamudeo, según ha señalado la ULE.

Para superarlo, y tras el éxito de la pasada edición, el Campus de Ponferrada acogerá una nueva edición del curso 'Cómete el escenario', una formación dirigida tanto a estudiantes como a cualquier persona externa mayor de 18 años e interesada en mejorar sus habilidades comunicativas.

Mejorar la proyección y modulación de la voz aprendiendo técnicas para optimizar la dicción, el volumen y la entonación o aprender a gestionar los nervios para alcanzar una expresión clara y segura son algunos de los objetivos de este taller que se desarrollará a lo largo de 32 horas (22 horas presenciales y 10 horas de trabajo autónomo, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

En fase de matrícula, el curso se impartirá las tardes de los martes (de 18.00 a 20.00 horas) entre el 17 de febrero y el 5 de mayo de 2026 en el Aula Magna del Campus de Ponferrada. Los estudiantes de la ULE que lo deseen podrán solicitar 1,5 créditos acudiendo, como mínimo, al 80 por ciento de las horas para superar la evaluación.