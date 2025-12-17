Los cursos en competencias digitales de la Junta llegan a más de 50.000 personas mayores de 60 años

BURGOS 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los cursos sobre competencias digitales impartidos por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital han llegado a más de 50.000 usuarios mayores de 60 años que se han formado de manera gratuita en el manejo de aplicaciones clave para su vida diaria.

El viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, ha visitado este miércoles en Burgos una acción formativa del programa 'CyL Digital' dirigida a mayores de 60 años.

El curso permite a los participantes aprender a manejar aplicaciones clave para su vida diaria, desde la comunicación y la salud hasta la movilidad o la relación con la Administración.

Al respecto, Luis Enrique Ortega ha afirmado que "enseñar a usar el móvil no es sólo una cuestión tecnológica, es una herramienta de autonomía personal y de calidad de vida", y ha apuntado que estas formaciones "responden a necesidades reales detectadas en el territorio".

Asimismo, ha recordado que la estrategia de la Junta se basa en "formación gratuita, cercana y práctica", adaptada a colectivos con mayores dificultades de acceso a la tecnología, como las personas mayores.