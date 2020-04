CVE ve "insuficiente" el aplazamiento de impuestos, ya que "dentro de un mes" las empresas estarán "igual"

VALLADOLID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), Ángela de Miguel, ha asegurado este miércoles que la medida de aplazamiento de un mes del pago del IVA, Sociedades e IRPF para pymes que facturen menos de 600.000 euros es "insuficiente", ya que advierte de que "dentro de un mes" la situación de las empresas será de la misma falta de liquidez.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, en las que ha reclamado un aplazamiento "de pagos reales" más amplio tanto en el tiempo como en las empresas que se podrían acoger a él.

"Es francamente insuficiente el aplazamiento de un mes de los impuestos, debido a que dentro un mes probablemente las empresas estén en la misma situación de iliquidez, de falta de ingresos, y con un déficit económico bastante importante", ha explicado De Miguel al respecto de la medida del Gobierno de España de ampliar del 20 de abril al 20 de mayo de la presentación de la declaración trimestral del IVA y el pago fraccionado de Sociedades e IRPF para los 3,4 millones de autónomos y pymes con una facturación inferior a 600.000 euros.

La presidenta de la CVE ha reclamado que en España se adapten las medidas que, según recalca, ya se han tomado "en 20 países de la Unión Europea" de aplazamiento "de pagos reales".

La representante de la patronal vallisoletana ha explicado que si las empresas "no tienen liquidez, muchas tendrán que cerrar" y éstas no pagarán impuestos, por lo que habrá una "pérdida de ingresos para el estado muchísimo mayor si no se produce un aplazamiento" y "durante varios se aportarán menos impuestos y habrá mas problemas para todos los ciudadanos".

Por ello, ha defendido que, "un simple aplazamiento de pagos" que permita "respirar a las empresas" y "sobrevivir al golpe más duro de esta crisis", permitiría que muchas de ellas puedan sobrevivir y que en los meses venideros se mantenga una generación de impuestos.

También ha considerado insuficiente que se limite la medida a las empresas que facturan menos de 600.000 euros, porque ha incidido en que hay Pymes que facturan por encima de esa cifra y que también "lo están pasando francamente mal" ya que algunas tienen "muchos trabajadores, gastos fijos importantes que tienen que seguir pagando pese a contar con ingresos cero o caídas muy significativas".