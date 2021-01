PSCL apoyaría el confinamiento domiciliario pero recuerda que PP tiene que votar a favor

VALLADOLID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha asegurado este viernes que apoyaría "en su día" un confinamiento domiciliario en Castilla y León en el caso de que sea la herramienta necesaria para frenar la pandemia si bien ha recordado que esta medida necesitaría la modificación previa del actual decreto del estado de alarma y el concurso "sin fisuras" del PP de Pablo Casado al que ha acusado de haberse mostrado en contra en su día.

"En este país no está contemplado en la actual normativa un confinamiento domiciliario porque cuando lo estaba el señor Pablo Casado lo utilizó para decir que esto era una dictadura y que se restringían derechos fundamentales de forma intolerable y que Pedro Sánchez era, poco menos, que un dictador", ha reprochado Tudanca a Casado, "supuestamente del mismo partido que el señor Mañueco", ha ironizado a renglón seguido.

Tudanca ha sido tajante al exclamar "basta ya de juegos" y exigir que se deje de usar la pandemia para hacer oposición y para tratar de desgastar al Gobierno de la nación y ha pedido a este respecto a la Junta que dedique todos los esfuerzos a asumir sus responsabilidades, con un llamamiento expreso a que la vacunación contra el COVID sea más transparente y más rápida.

El socialista ha evidenciado las contradicciones y la "ceremonia de la confusión" de los distintos integrantes del Gobierno autonómico sobre la oportunidad o no de aplicar un confinamiento domiciliario durante dos semanas. "No se sabe si es una posición cerrada y si lo es de todo el Gobierno o si es una opinión del vicepresidente o de la consejera de Sanidad", ha ironizado Tudanca que ha advertido de que estas diferencias "no ayudan en nada" en la lucha contra el coronavirus.

A esto ha añadido que de pedir finalmente el confinamiento domiciliario lo primero que tendría que hacer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sería llamar al líder de su partido, Pablo Casado, para que lo apoye.

"Desde el principio y hasta el final no hemos discutido ni una sola de las medidas de restricción que ido adoptando la Junta de Castilla y León", ha recordado Tudanca quien, tras asegurar que el PSOE no va a formar parte de la "ceremonia de la confusión" que ha achacado a la Junta, ha reivindicado la importancia de que esas medidas atiendan siempre a criterios objetivos y científicos.