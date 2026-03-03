CyL abre el 6 de marzo la inscripción para las pruebas de acceso a FP que se realizarán el 16 de junio

Archivo - Una estudiante repasa antes de realizar uno de los exámenes. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha convocado las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y grado superior de formación profesional para el año 2026, con un periodo de inscripción entre el 6 y el 26 de marzo y los exámenes se llevarán a cabo de forma simultánea en toda la Comunidad el próximo 16 de junio de 2026, según recoge la Orden publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) .

Estas pruebas son válidas tanto para el acceso a la formación profesional del sistema educativo como para las enseñanzas deportivas de régimen especial.

El proceso administrativo ha fijado el 21 de abril como fecha para la publicación de los listados provisionales de admitidos y excluidos en los centros receptores. Tras un periodo de reclamaciones de diez días hábiles, los centros han de publicar las listas definitivas, debiendo quedar constituidas las comisiones de evaluación antes del 28 de abril.

Las personas interesadas han de cumplimentar su solicitud a través de la aplicación web del Portal de Educación de la Junta o de su sede electrónica. El abono de la tasa de matrícula se ha estipulado en 15 euros para el acceso a grado medio y en 20 euros para el de grado superior, contando con las exenciones y bonificaciones legalmente previstas para familias numerosas, personas con discapacidad o víctimas del terrorismo.

Para concurrir a estas pruebas, la administración ha recordado que es necesario tener al menos 17 años para el grado medio y 19 años para el superior, cumplidos en el año de realización de los exámenes, además de no reunir otros requisitos de acceso directo.

Los ejercicios comenzarán a las 9.30 horas del 16 de junio, estructurándose en diferentes partes que evalúan competencias básicas comunicativas, matemáticas y digitales.