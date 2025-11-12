CyL activa un operativo de vialidad invernal con más de 900 máquinas y 3.000 profesionales

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, coordina el operativo de vialidad invernal - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha activado un operativo de vialidad invernal con más de 900 máquinas y 3.000 profesionales para garantizar la seguridad en las carreteras de la Comunidad.

En concreto, el operativo contará con 457 máquinas quitanieves (444 de empuje y 13 dinámicas), a las que hay que añadir 239 quitanieves espaciadoras de salmuera y con 457 dispositivos de maquinaria específica.

Para las previsiones, el dispositivo cuenta con 116 estaciones meteorológicas, seis de ellas móviles. En cuanto a la capacidad de almacenaje, se cuenta con 82 naves de cloruro de sodio y 182 silos de fundentes.

Entre los dos tipos de instalaciones se cuenta con una capacidad de almacenamiento de 89.235 toneladas. A esta capacidad se suman los casi 5,5 millones de litros de salmuera que se pueden almacenar en 73 depósitos.

El representante gubernamental ha presidido este miércoles la Comisión de Asistencia en materia de vialidad invernal, celebrada en el Centro de Conservación de Carreteras de Dueñas (Palencia), a la que han asistido los subdelegados de las distintas provincias y representantes de Protección Civil, DGT, Guardia Civil, Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, Policía Nacional, Delegación de Defensa de Castilla y León, UME y Carreteras.

Durante la sesión, se ha presentado el Protocolo de Vialidad Invernal 2025-2026, establece la coordinación de los recursos estatales para hacer frente a las nevadas y otras inclemencias meteorológicas que puedan comprometer la seguridad en las carreteras de la comunidad.

Durante su intervención, Sen ha señalado que las nevadas son el fenómeno meteorológico que más problemas genera para la circulación durante el invierno y ha destacado la importancia de este protocolo, que facilitará una actuación "eficaz y coordinada" de todos los agentes implicados.

"Minimizar los riesgos para los usuarios de las carreteras en cualquier punto de nuestra comunidad es una prioridad para todas las administraciones", ha subrayado el delegado del Gobierno, al tiempo que ha detallado que este plan responde a ese objetivo.

También ha resaltado que esta campaña está diseñada para hacer frente a los problemas que puedan surgir en uno de los territorios más grandes de España y Europa, ya que Castilla y León, con 94.000 kilómetros cuadrados, cuenta con casi 5.700 kilómetros de carreteras, de los cuales 2.300 son autovías y autopistas.

DESPLIEGUE HUMANO

El delegado del Gobierno en Castilla y León también ha explicado que el operativo contará con la implicación de alrededor de 3.000 profesionales del Estado procedentes de varios departamentos y con funciones diversas.

Habrá posibilidad de refuerzo, según las circunstancias, gracias a la colaboración de los cerca de 7.000 guardias civiles y los más de 3.000 agentes de la Policía Nacional que operan en Castilla y León.

Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME), con base en la provincia de León, está preparada con un contingente inicial de 500 efectivos del Quinto Batallón, y puede recibir apoyo de hasta 3.000 miembros adicionales de otras unidades de la UME en España.