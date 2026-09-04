CyL acude al CPFF con la petición de que el Gobierno retire la propuesta de financiación para partir de cero

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Carlos Fernández Carriedo, ha acudido este viernes a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con la petición al Gobierno central para que reconsidere su posición inicial y retire la propuesta de financiación autónoma para partir de cero.

Así lo ha explicado Fernández Carriedo en declaraciones antes de participar en la reunión del CPFF en la que el Gobierno expondrá su propuesta de reforma de financiación autonómica, que cuenta con el rechazo de las comunidades del PP y las dos regiones socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias, por lo que Hacienda necesitará a Cataluña y Canarias para sacarlo adelante y llevarlo al Consejo de Ministros.

"Esperemos que el Gobierno en estos minutos que quedan durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera pueda reconsiderar su posición, pueda retirar su propuesta y podamos partir desde cero en una negociación para garantizar la igualdad y la justicia entre todas las comunidades autónomas de España", ha manifestado en concreto el representante de Castilla y León.

Fernández Carriedo ha recordado que todas las comunidades autónomas han presentado alegaciones a la propuesta de reforma sin que hayan sido aceptadas por el Gobierno central y ha confirmado que la Junta va a trabajar "en todos los ámbitos" para evitar que se consume la reforma en la que ve "un perjuicio muy claro" para los intereses de Castilla y León.