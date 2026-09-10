CyL acusa al Gobierno de haber "mentido" con la crisis de Ceuta: "Tenía información de la invasión y no tomó medidas"

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha acusado al Gobierno de haber "mentido" con la crisis de Ceuta, ya que "está claro" que el Ejecutivo central "tenía información con carácter previo de que esta invasión se podía producir" y "no tomó medidas para evitarlo", como la posibilidad de haber trasladado a Marruecos la necesidad de colaborar para evitar la crisis.

Así lo ha trasladado el portavoz del Ejecutivo autonómico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha criticado que el Ejecutivo central "sabía esta información con el tiempo suficiente para haber tomado medidas que evitaran esta crisis".

"Nada de esto se puso en marcha y las consecuencias ya las sabemos", ha lamentado el consejero, para señalar la "evidencia" de que ha "quedado demostrado" que el gobierno ha "mentido" y "no ha estado a la altura de las circunstancias".

En esta línea, ha apuntado que el único aspecto positivo es el hecho de que España cuenta con un conjunto de profesionales que están al servicio de los ciudadanos, que los servicios de inteligencia "realizaron su labor y que la Justicia realiza sus funciones".

A este respecto, ha remarcado que se trata de una "invasión" porque de la documentación que se ha dispuesto "hubo una presencia organizada con medios que no están al alcance del conjunto de los ciudadanos".

"Se organizó que primero fueran los jóvenes para evitar las barreras y las fronteras y que con posterioridad fueran familias que integraban los jóvenes y menores", ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, que ha recordado cómo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "calificó esta invasión como ataque y violación a la integridad territorial de España".

Por último, ha censurado que el Gobierno no actuase en aquel momento, para después lamentar que "siga sin actuar y reconocer adecuadamente la gravedad de las circunstancias para tomar las medidas que correspondan".