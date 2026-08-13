CyL afronta un viernes con avisos amarillos por calor, lluvias y tormentas en varias provincias y máximas de hasta 39ºC - AEMET

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 14 de agosto, avisos de nivel amarillo por altas temperaturas en seis provincias de Castilla y León y por lluvias y tormentas en otras cuatro, mientras que Zamora estará afectada tanto por el calor como por las tormentas.

La previsión contempla temperaturas máximas de hasta 39 grados en la provincia zamorana. En concreto, los avisos por temperaturas máximas afectan a las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

En las capitales, Aemet prevé máximas de 35 grados en Ávila; 36 en Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria; y 37 en Salamanca y Valladolid, mientras que Zamora alcanzará los 39 grados.

Los avisos por lluvias afectan a las provincias de Burgos, León, Palencia y Soria, con una precipitación acumulada de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y una probabilidad del 40 al 70 por ciento.

En estas zonas, la previsión contempla chubascos que podrán ser localmente fuertes, mientras que las tormentas podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Los avisos por tormentas se extienden a Burgos, León, Palencia, Soria y Zamora.

En Burgos, León y Palencia comenzarán a las 12.00 horas y se mantendrán hasta las 23.59 horas, mientras que en Soria se activarán también a partir del mediodía para las distintas zonas afectadas y en Zamora se contempla riesgo de tormentas en áreas como Sanabria y la meseta y sistema central sorianos.

Los avisos son de nivel amarillo y presentan una probabilidad estimada de entre el 40 y el 70 por ciento.

La predicción de Aemet apunta además a cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución durante la tarde y chubascos dispersos con tormenta en el tercio este y norte montañoso, algunos de ellos fuertes y con granizo.

Las temperaturas mínimas registrarán ligeros cambios, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o en descenso, con viento variable, flojo o moderado y rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.