CyL amplía hasta el 5 de noviembre el plazo para solicitar las ayudas a la primera matrícula universitaria

Archivo - Foto de archivo de un aula universitaria - JCYL - Archivo

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha ampliado hasta el jueves 5 de noviembre, incluido, el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas dirigidas al alumnado empadronado en Castilla y León que realice su primera matrícula de primer curso de Grado Universitario en la Comunidad Autónoma durante el curso académico 2026-2027.

El plazo inicial finalizaba este miércoles, 21 de octubre, al cumplirse un mes desde la publicación del extracto de la convocatoria y con la modificación aprobada las solicitudes se podrán presentar hasta las 23.59 horas del 5 de noviembre.

La Junta ha explicado que la ampliación responde a las consultas recibidas por la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio en los últimos días sobre el plazo inicialmente previsto. "Estas consultas, planteadas por alumnos y sus familias, han puesto de manifiesto la conveniencia de disponer de más tiempo para facilitar el acceso a la información sobre esta nueva línea de subvenciones y permitir que quienes cumplan los requisitos puedan presentar su solicitud", han explicado desde el Gobierno autonómico.

La modificación se publica este miércoles, 21 de octubre, en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), mediante el extracto de la Orden de 20 de octubre de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio que amplía el plazo establecido en la convocatoria inicial, publicada en septiembre.

La Junta ha recordado que el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2027 consigna más de 12 millones de euros para esta línea de ayuda a las familias.