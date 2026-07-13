CyL ampliará las ayudas al alquiler, incluirá "arraigo" y "progresividad" y mejorará el aval hipotecario a jóvenes

Blanco Llamas critica que la financiación del Plan Estatal de Vivienda es "insuficiente" para la Comunidad

Garantiza un incremento del 80 por ciento en la inversión en políticas de vivienda y mantiene su compromiso de construir 5.000 VPO

Blanco cree que elevar Vivienda, Demografía o Igualdad a la Vicepresidencia refleja los principales desafíos de la CCAA
Blanco cree que elevar Vivienda, Demografía o Igualdad a la Vicepresidencia refleja los principales desafíos de la CCAA - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 13 julio 2026 18:05
Seguir en

    VALLADOLID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco Llamas, ha anunciado una ampliación en las líneas de ayudas destinadas al alquiler de vivienda dentro de sus compromisos para los próximos cuatro años con una actualización de los criterios de concesión que incluirán, entre otros, el arraigo por empadronamiento y el principio de progresividiad, al tiempo que mejorará el aval hipotecario para jóvenes.

   Blanco Llamas ha garantizado este compromiso en su comparecencia de legislatura ante la Comisión de Presidencia de las Cortes, donde ha especificado que las nuevas convocatorias van a actualizar los criterios de concesión para introducir "el principio de progresividad, el incremento para jóvenes y habitantes de medio rural, o el arraigo por empadronamiento". El objetivo de esta medida, como ha explicado, es que las personas que reciban prestaciones públicas acrediten, sea cual sea su procedencia, una vinculación "legal, efectiva y estable" con Castilla y León.

    La vicepresidenta ha garantizado que estas subvenciones van a contar con las aportaciones necesarias para cubrir a todos los solicitantes que cumplan los requisitos, unas partidas que en la pasada legislatura han supuesto 100 millones de euros adicionales a los fondos del Estado.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado