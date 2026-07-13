CyL ampliará las ayudas al alquiler, incluirá "arraigo" y "progresividad" y mejorará el aval hipotecario a jóvenes

Blanco cree que elevar Vivienda, Demografía o Igualdad a la Vicepresidencia refleja los principales desafíos de la CCAA - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco Llamas, ha anunciado una ampliación en las líneas de ayudas destinadas al alquiler de vivienda dentro de sus compromisos para los próximos cuatro años con una actualización de los criterios de concesión que incluirán, entre otros, el arraigo por empadronamiento y el principio de progresividiad, al tiempo que mejorará el aval hipotecario para jóvenes.

Blanco Llamas ha garantizado este compromiso en su comparecencia de legislatura ante la Comisión de Presidencia de las Cortes, donde ha especificado que las nuevas convocatorias van a actualizar los criterios de concesión para introducir "el principio de progresividad, el incremento para jóvenes y habitantes de medio rural, o el arraigo por empadronamiento". El objetivo de esta medida, como ha explicado, es que las personas que reciban prestaciones públicas acrediten, sea cual sea su procedencia, una vinculación "legal, efectiva y estable" con Castilla y León.

La vicepresidenta ha garantizado que estas subvenciones van a contar con las aportaciones necesarias para cubrir a todos los solicitantes que cumplan los requisitos, unas partidas que en la pasada legislatura han supuesto 100 millones de euros adicionales a los fondos del Estado.