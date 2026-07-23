CyL apuesta por un plan estatal con "soluciones" lejos de "ideología": "Más colaboración y menos política"

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - JCYL

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha rechazado debates ideológicos en materia de incendios ante el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática que ha ofrecido Pedro Sánchez y ha apostado por un acuerdo estatal con "soluciones" en materia de Protección Civil en el que ha obviado citar el cambio climático.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha afirmado que la Junta va a colaborar siempre si se trata de abordar "esta situación de emergencia" y de riesgo de incendios, sin embargo, ha señalado que plantear "ideologías" supone "quitar el foco sobre el objetivo principal".

"Nosotros somos más de dar soluciones ante una emergencia que afecta a toda España que de plantear cuestiones ideológicas que lo que hacen es desviarnos de las soluciones que hay que poner", ha aseverado.

En esta línea, ha apuntado que el debate político distrae de lo verdaderamente importante, como detener a los autores de los fuegos, prevenir su aparición en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y cooperar en la extinción entre comunidades autónomas. "Más soluciones y menos ideología en este asunto, más colaboración y menos política", ha resumido.

RIESGO POR OLAS DE CALOR

Respecto a la evolución de la campaña, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha advertido de que el riesgo de recrudecimiento existe debido a la cantidad de masa orgánica seca acumulada en el monte tras el aumento de temperaturas y las lluvias pasadas, sumado a la llegada de la tercera ola de calor.

Por ello, ha solicitado la máxima colaboración ciudadana para evitar imprudencias y para identificar a los responsables de fuegos intencionados o por negligencia. Asimismo, ha recordado la elevada superficie forestal de la Comunidad, que supera las 5,1 millones de hectáreas.

PLAN DE AYUDAS

En relación con las afecciones a la población y al sector primario, el consejero ha avanzado que se examinará la puesta en marcha de apoyos e iniciativas de compensación de daños a familias y actividades productivas similares a las de 2025 si la dimensión de los incendios lo justifica.

Según ha explicado, la actuación más urgente hasta el momento ha sido el reparto de forraje y agua para el ganado en las zonas afectadas de Segovia, donde los principales daños detectados se centran en pastos, naves e infraestructuras agrícolas.

SITUACIÓN ACTUAL

En el ámbito operativo, Fernández Carriedo ha aclarado que no se ha activado el CECOPI autonómico al mantenerse la situación en nivel 2A, aunque sí se han constituido los centros provinciales necesarios, como el de León por el incendio de Castrocontrada.

En dicho operativo se ha ordenado la evacuación de unos 200 vecinos de Turienzo Castañero y San Pedro Castañero y se ha requerido la intervención de la UME. Sobre los medios, ha confirmado que las cuadrillas previstas están operativas y que a finales de año se alcanzarán las 71 terrestres integradas en el sistema público.