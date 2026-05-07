CyL asegura que están en "mejores datos" en adjudicación de plazas MIR que en la convocatoria pasada

VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero y portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que la Comunidad tiene "mejores datos" en la adjudicación de plazas para Médicos Internos Residentes (MIR) que en la convocatoria de 2025 y recuerda que los cupos de Medicina Familiar se van cubriendo una vez que está "más avanzado el proceso".

En declaraciones posteriores al Consejo de Gobierno, Carriedo ha hablado de 92 las plazas adjudicadas al inicio del cuarto día, lo que supone el 16,1 por ciento de las 570 ofertadas. "Para hacer la valoración definitiva habrá que esperar el final del proceso, pero sí es destacable que a igualdad de condiciones el año pasado fueron 81 con lo cual se ha crecido en el mismo periodo con los mismos días de asignación", ha argumentar.

Para el portavoz en funciones Castilla y León está ganando "peso y presencia" dentro del contexto nacional y ha recordado que ya se han cubierto 155 plazas en Enfermería, cinco en Física, una en Química, 21 en Farmacia y 18 en Psicología, lo que supone el 38 por ciento de las plazas 770 asignadas en su conjunto.

"Los médicos nos interesan mucho y estamos en mejores datos que el año pasado en estas fechas", ha reiterado para advertir de que el año pasado a estas alturas se había asignado solo una plaza de Médico de Familia por las tres, "dos de ellas en Soria", de este concurso.

Además, ha matizado que en el actual proceso se ha incluido una nueva especialidad, la de Medicina de Urgencias y Emergencias, con profesionales formados en Medicina de Familia y que ya ha asignado al "primer residente de la historia" al hospital de Salamanca. "También es verdad que esta especialidad --en relación a Medicina de Familia-- es de las que se asigna un poco más avanzado el proceso", ha finalizado.