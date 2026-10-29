CyL autoriza el convenio del Plan Estatal de Vivienda que movilizará 378 millones en la Comunidad

Imagen de archivo de la Junta de Castilla y León - JCYL

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha autorizado este jueves la firma del convenio de ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que movilizará 378 millones de euros en la Comunidad para impulsar la vivienda social y asequible, la rehabilitación de inmuebles y las ayudas para reducir el esfuerzo económico que supone el acceso a la vivienda.

De esta cantidad, la Administración autonómica aportará 151,2 millones de euros, el 40 por ciento del total asignado a Castilla y León.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la vicepresidenta segunda para suscribir este convenio, cuyo importe para la Comunidad representa el 5,4 por ciento de los 7.000 millones de euros con los que cuenta el plan estatal.

El resto de la financiación correspondiente a Castilla y León correrá a cargo del Gobierno central.

La aportación de la Junta se distribuirá en cuatro anualidades, entre 2027 y 2030, con una contribución de 37,8 millones de euros cada año.

Por su parte, el Gobierno central financiará su parte en cinco anualidades, desde 2026 hasta 2030, con 43,2 millones de euros el primer año y 45,9 millones en cada uno de los cuatro ejercicios restantes.

El plan se articula en tres líneas de actuación. La primera, dotada con 151,2 millones de euros, se dirige a incrementar la oferta de vivienda social y asequible.

La segunda contempla 113,4 millones para fomentar la rehabilitación de inmuebles, mejorar la accesibilidad y promover la renovación urbana y rural.

La tercera línea contará también con 113,4 millones de euros y estará destinada a ayudas para reducir el esfuerzo económico asociado al pago de la vivienda.

El convenio constituye el instrumento jurídico previsto en el real decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y permitirá desarrollar sus medidas en Castilla y León durante el periodo de vigencia.