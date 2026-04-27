CyL celebrará el 20 de junio las oposiciones de Secundaria y otros cuerpos, en las que participarán 15.000 aspirantes

VALLADOLID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha confirmado que el sábado 20 de junio se celebrará la primera prueba de las oposiciones de Secundaria y otros cuerpos, en las que participarán más de 15.000 aspirantes.

Así se lo ha traslado el Ejecutivo autonómico a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial -CSIF, ANPE, Stecyl-i, UGT-SP y CCOO-, a las que ha explciado detalles sobre las oposiciones de este 2026.

También se ha confirmado que se han recibido 15.044 solicitudes para participar en el proceso. La convocatoria afecta a 33 especialidades con un total de 1.006 plazas, 31 de Secundaria (970 plazas), una de profesores para el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas (11 plazas) y otra de Escuelas Oficiales de Idiomas (25 plazas).

En concreto, la Consejería de Educación establece en Secundaria 155 plazas para la asignatura de Inglés, cuyos exámenes se desarrollarán en Salamanca y para los que se han presentado 1.407 solicitudes; 85 para Lengua y Literatura, cuyas pruebas se celebrarán en Soria y contarán con 1.043 aspirantes; otras 85 en Geografía e Historia (Segovia) con 2.031 solicitudes y 75 para la especialidad de Orientación educativa, con 970 solicitudes.

Asimismo, se ofrecen 55 plazas para Servicios a la comunidad (Zamora), con 827 solicitudes; 50 para Educación Física (León) y 883 solicitudes; Biología y Geología (Valladolid) con 1.158 solicitudes; 45 en la especialidad de Procesos de gestión administrativa (Zamora) con 326 solicitudes; y Filosofía (León) y Latín (Soria), que contarán con 35 plazas cada una y 521 y 217 solicitudes, respectivamente.

OTRAS PLAZAS

Por otra parte, la especialidad de Dibujo, cuyas pruebas se realizarán en Ávila, y la de Formación y orientación laboral (León), contarán con 30 plazas cada una y con 829 y 600 solicitudes respectivamente; 25 plazas para Organización y gestión comercial (Valladolid), Procesos comerciales (Valladolid) y Administración de empresas (Zamora), con 211, 192 y 294 respectivamente; 23 para la especialidad de Procedimientos sanitarios y asistenciales (Burgos) con 233 solicitudes; y 20 para Economía (Ponferrada) con 453 solicitudes.

Dentro de este cuerpo también se convocan 16 plazas de Procesos sanitarios (Burgos) con 231 solicitudes; 15 plazas de Francés (Ávila) con 312 solicitudes; 13 para Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos con 125 plazas y doce para Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico con 133 solicitudes, cuyos exámenes en ambos casos se realizarán en Salamanca; diez para Técnicas y procedimientos de imagen y sonido (Burgos) con 124 solicitudes y otras tantas en Intervención Sociocomunitaria (Valladolid), con 254 solicitudes.

De la misma forma, se han convocado nueve plazas en Análisis y química industrial (Burgos) con 138 solicitudes; otras tantas en Música (Salamanca) con 460 solicitudes; seis en ambas especialidades de Organización y proyectos de sistemas energéticos y Procesos y medios de comunicación, cuyas pruebas se realizan en los dos casos en Burgos y para las que se han presentado 171 y 111 solicitudes; cinco para Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos (Burgos) con 95 solicitudes y Griego (Ávila) con 57 solicitudes; cuatro para Laboratorio con 120 solicitudes y dos en Operaciones de procesos, que se llevarán a cabo en Burgos con 29 solicitudes.

Por último, para el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas se convocan once plazas de Piano, cuyo examen se realizará en Palencia, y para las que se han presentado 190 solicitudes; y para el de las Escuelas Oficiales de Idiomas, 25 plazas en la especialidad de Inglés (Ávila), para las que se han recibido 299 solicitudes.