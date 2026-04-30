CyL cerró febrero con 13 millones de superávit, el 0,02% del PIB, frente a 165 millones de déficit hace un año

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un superávit de 13 millones de euros a finales de febrero de 2026, lo que equivale al 0,02 por ciento del PIB, frente a los 165 millones de euros de déficit que alcanzó en el mismo periodo de 2025 (-0,21 por ciento del PIB).

Castilla y León es una de las cuatro comunidades autónomas que cerró el segundo mes del año con superávit ya que el resto llegaron a febrero en rojo y mejora además la media de la Administración Regional que registró un déficit de 2.234 millones, un 32 por ciento menos, lo que equivale al 0,13 por ciento del PIB, frente al 0,19 por ciento del mismo periodo de 2025.

El Ministerio de Hacienda ha explicado que la mejora del saldo autonómico responde a un aumento de los ingresos no financieros del 10 por ciento, hasta 39.264 millones, que supera en 3,5 puntos porcentuales el crecimiento del gasto, que se sitúa en el 6,5 por ciento, hasta 41.498 millones.

Los datos hasta febrero reflejan que a Administración Central ha obtenido un déficit de 14.526 millones, equivalente al 0,83 por ciento del PIB, lo que supone una reducción en 0,03 puntos porcentuales, desde el 0,86 por ciento registrado un año antes.

Por último, los Fondos de la Seguridad Social registran a finales de febrero de 2026 un superávit de 3.321 millones, un 38,4 por ciento superior al de 2025, con 2.399 millones. En términos de PIB, el superávit se sitúa en el 0,19%, frente al 0,14% de febrero de 2025.

Esta evolución se debe al avance de los ingresos no financieros en un 8,2 por ciento, hasta 44.842 millones, superior en 1,8 puntos porcentuales al incremento de los empleos, que crecen un 6,4%, hasta 41.521 millones. El buen comportamiento de las cotizaciones sociales resulta especialmente relevante: ascienden a 37.446 millones, representan el 83,5% de los recursos y crecen un 10,0% respecto a 2025.