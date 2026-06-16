CyL cerró el primer trimestre con una deuda de 14.237 millones, el 17,9% del PIB, siete décimas menos que hace un año

Archivo - Varios billetes, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). Durante el 2023 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León cerró el primer trimestre de 2026 con una deuda de 14.237 millones de euros lo que equivale al 17,9 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), siete décimas menos que hace un año cuando alcanzó el 18,6 por ciento y un total de 13.944 millones de euros entonces, según los datos publicados este martes por el Banco de España consultados por Europa Press.

Asimismo, la comunidad autónoma ha rebajado tres décimas el porcentaje de deuda sobre el PIB respecto al trimestre anterior, cuando llegó al 18,2 por ciento, con 14.261 millones de euros entonces.

Castilla y León ha registrado el séptimo mayor porcentaje de deuda sobre el PIB de las administraciones territoriales que llegaron a los 346.910 millones de euros, el 20,3 por ciento del PIB, por lo que la media autonómica es 2,4 puntos inferior.

Las comunidades con mayores niveles relativos de deuda fueron la Comunidad Valenciana, que mantiene el mayor porcentaje con una ratio del 40,4 por ciento, seguida de la Región de Murcia (31,1 por ciento), Cataluña (27,8 por ciento) y Castilla-La Mancha (27,6 por ciento).

El Banco de España ha destacado además que cinco comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13 por ciento, el valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad: Navarra (8,6 por ciento), Canarias (10,5 por ciento), País Vasco (11,4 por ciento), Madrid (12 por ciento) y Asturias (12 por ciento).

En cifras absolutas, Castilla y León ha alcanzado la sexta mayor cantidad, tras Cataluña (90.336 millones), Comunidad Valenciana (64.348 millones), Andalucía (42.092 millones), Comunidad de Madrid (40.574 millones) y Castilla-La Mancha (16.478 millones).