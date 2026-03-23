CyL cifra en 191 millones el impacto de las rebajas fiscales del Gobierno, 117 de la Junta y 74 del Estado

Fernández Carriedo presenta los datos de la Contabilidad Regional - JCYL

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha cifrado en 191 millones el ahorro fiscal en la comunidad autónoma de Castilla y León por el impacto de las rebajas acordadas por el Gobierno de la nación para hacer frente a la guerra en Irán en tres impuestos concretos: IVA, hidrocarburos y electricidad.

En concreto y según ha detallado este lunes Carlos Fernández Carriedo, 117,2 millones de euros se detraerán de las arcas de la Junta de Castilla y León y 73,8 millones de las arcas del Estado.

El consejero y portavoz ha recordado que el IVA es recaudado a partes iguales por el Estado y por las comunidades autónomas mientras que en el caso del Impuesto de hidrocarburos la mayor parte corresponde a las autonomías, con el 58 por ciento, y el 42 por ciento restante es del Estado. Por su parte, en el caso del impuesto sobre la electricidad se imputa al cien por cien al presupuesto de las comunidades autónomas.

"La mayor parte del esfuerzo de recaudación corresponde a las comunidades autónomas", ha precisado el consejero que ha cifrado en unos 35 millones de euros mensuales el impacto de menor recaudación por las medidas tributarias que se aplicarán hasta el próximo 30 de junio.

El consejero ha reconocido que algunas de las medidas se corresponden con las demandas de la Junta de Castilla y León y explicado que ahora analizarán todo el contenido de las propuestas del Gobierno "con detalle" ante la posibilidad de adoptar acciones propias.