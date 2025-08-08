CyL confirma gripe aviar en cadáveres de ocho patos hallados en julio el entorno de Villafáfila (Zamora)

ZAMORA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha confirmado casos de gripe aviar en el análisis realizado a los cadáveres de ocho patos de diferentes especies hallados en las proximidades de la localidad zamorana de Villafáfila.

Fue a finales del pasado mes cuando se detectaron estas aves muertes por lo que se activaron los protocolos establecidos ante la aparición de posibles enfermedades o intoxicación de fauna silvestre, por parte de los responsables del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora se dio cuenta a los responsables de los Servicios veterinarios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para la toma de muestras y su ulterior análisis.

Una vez analizados y confirmados en el laboratorio nacional de referencia de Algete, se comprueba, mediante la técnica de PCR, que hay animales positivos al virus Influenza Aviar (H5N1), detalla la Junta a través de un comunicado.

Por ello, la Junta ha reforzado la prevención, el control y la vigilancia de las medidas de bioseguridad que se aplican en las explotaciones avícolas del entorno de Villafáfila.

La circulación de los virus de la influenza aviar no es un fenómeno nuevo, ya que se trata de una enfermedad de distribución mundial, si bien los distintos tipos de cepas se distribuyen de forma heterogénea. Es por esta razón por la que en España existe un programa nacional de vigilancia basado en el riesgo, que tiene en cuenta la alta variabilidad genética del virus y que incluye un sistema de vigilancia activa y pasiva, tanto para aves domésticas como silvestres, detalla el departamento autonómico.

A pesar de que estas situaciones pueden provocar "cierta alarma" entre la población, la Junta deja "claro" que este positivo no supone "ningún riesgo para la salud pública, dado que la variante del virus H5N1 que está circulando este año por Europa no posee una capacidad significativa de transmisión al ser humano, así como que el agente patógeno no puede ser transmitido a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos derivados de estos".

Independientemente de este hecho, y de que, según los expertos en sanidad animal, el riesgo de contagio entre los trabajadores expuestos a animales enfermos es "bajo", la Junta recomienda "intensificar las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas, comunicar de inmediato cualquier sospecha y minimizar el contacto con aves silvestres que muestren síntomas o estén muertas para evitar la dispersión".