CyL contará con 14 nuevas ambulancias

Archivo - Una ambulancia a las puertas de Hospital General San Telmo , en Palencia. - Carlos Mateo - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado, en su última reunión del año 2025, reforzar el transporte sanitario terrestre urgente con la incorporación de 14 ambulancias y bases de operación, con una partida de 7,57 millones de euros.

El Plan de Optimización y Transformación de Emergencias Sanitarias de Castilla y León requiere incorporar cinco ambulancias clase C- soporte vital avanzado-, y nueve ambulancias clase B - soporte vital básico- y con sus correspondientes bases de operaciones, que pasan de las 190 de la actualidad a las 204.

De esta manera, Castilla y León contará con un total de 204 ambulancias de transporte urgente, 52 ambulancias de clase C y 152 de clase B.

De las nuevas incorporaciones de soportes vital avanzados una se destinará a Burgos, dos a León (1 Bierzo y otra León), una para Salamanca y otra para Valladolid. Mientras que los 9 soportes vitales básicos irán una a cada una de las nueve provincias de la comunidad.

Así, se dispone de un mayor número de vehículos para el transporte sanitario ya que el nuevo contrato de transporte sanitario aéreo requiere un incremento de las Unidades de Soporte Vital Básico para apoyar su atención.

Castilla y León contará a partir del 2026 con un total de 720 ambulancias de transporte sanitario terrestre tanto urgente como no urgente de las que 69 están en Ávila, 101 en Burgos, 116 en León, 61 en Palencia, 96 en Salamanca , 63 en Segovia, 54 en Soria, 93 en Valladolid y 67 en Zamora.

Por lo que respecta a los helicópteros en una primera fase a los ya existentes en Burgos, León, Salamanca y Valladolid se sumarán el de Ávila con base en Piedralaves en el Valle del Tiétar, El Bierzo con base en el Cueto y el de Soria con base en Garray.