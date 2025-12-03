CyL convoca 970 plazas para profesores de Secundaria, 25 para Escuelas de Idiomas y 11 para música y artes escénicas

VALLADOLID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha comunicado a la Mesa Sectorial que convocará para junio de 2026 un total de 1.006 plazas para el Cuerpo de Secundaria y otros cuerpos docentes, de las que 970 corresponden a profesores de Secundaria y Formación Profesional, 25 para la especialidad de Inglés en las escuelas oficiales de idiomas y once para piano en Música y Artes Escénicas.

El borrador de la próxima convocatoria de oposiciones que se ha presentado esta mañana a las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial --CSIF, ANPE, Stescyl-i, CCOO y UGT-SP-- afecta a 33 especialidades, 31 de Secundaria, una de profesores para el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y otra de Escuelas Oficiales de Idiomas.

Asimismo, se han dado a conocer las provincias en las que se realizarán las pruebas y la distribución por especialidades de las 1.006 plazas que se convocarán en este concurso-oposición. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá en enero, ha detallado la Junta en un comunicado.

En concreto, para Secundaria, se convocan 155 plazas para Inglés, cuyos exámenes se desarrollarán en Salamanca; 85 para Lengua y Literatura, las pruebas tendrán lugar en Soria; otras 85 en Geografía e Historia (Segovia); 75 para la especialidad de Orientación educativa (Palencia); 55 plazas para Servicios a la comunidad (Zamora); 50 para Educación Física (León) y Biología y Geología (Valladolid); 45 en la especialidad de Procesos de gestión administrativa (Zamora); y Filosofía (León) y Latín (Soria) contarán con 35 plazas cada una.

Por otra parte, la especialidad de Dibujo, cuyas pruebas se realizarán en Ávila y la de Formación y orientación laboral (León), contarán con 30 plazas cada una; 25 plazas para Organización y gestión comercial (Valladolid), Procesos comerciales (Valladolid) y Administración de empresas (Zamora); 23 para la especialidad de Procedimientos sanitarios y asistenciales (Burgos); y 20 para Economía (Ponferrada).

Finalmente, dentro de este cuerpo se convocan 16 plazas de Procesos sanitarios (Burgos); 15 plazas de Francés (Ávila); 13 para Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos y doce para Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico, cuyos exámenes en ambos casos se realizarán en Salamanca; diez para Técnicas y procedimientos de imagen y sonido (Burgos).

Además, habrá otras diez en Intervención Sociocomunitaria (Valladolid); nueve en Análisis y química industrial (Burgos); nueve en Música (Salamanca); seis en ambas especialidades de Organización y proyectos de sistemas energéticos y Procesos y medios de comunicación, cuyas pruebas se realizan en los dos casos en Burgos; cinco para Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos (Burgos) y Griego (Ávila); cuatro para Laboratorio y dos Operaciones de procesos, que se llevarán a cabo en Burgos.

También se han dado a conocer las especialidades del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, once plazas de Piano, cuyo examen se realizará en Palencia; y las de las Escuelas Oficiales de Idiomas, 25 plazas en la especialidad de Inglés (Ávila).

"Una convocatoria que refleja una vez más el esfuerzo realizado por el departamento que dirige Rocío Lucas para la fomentar un empleo público estable y de calidad", finaliza la información.