CyL cuenta con 10.118 europeos inscritos para votar en las municipales y 12.495 pueden pedirlo hasta el 30 de diciembre

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VALLADOLID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León cuenta con 10.118 ciudadanos de la Unión Europea residentes en la Comunidad inscritos para poder votar en las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027. Además, 12.495 comunitarios tienen hasta el 30 de diciembre de 2026 de plazo para manifestar su voluntad de ejercer el sufragio.

De este modo, el número total de comunitarios que podrían ejercer su derecho a voto en las municipales en Castilla y León asciende a 22.613 personas como máximo potencial en el caso de que todos los pendientes manifiesten su voluntad, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultados por Europa Press.

Por provincias, León encabeza el número de electores nacionales de otros países de la UE, con 1.953, seguida de Burgos, con 1.727; Valladolid, con 1.649, y Segovia, con 1.523, con el resto por debajo del millar: Salamanca (849), Soria (723), Zamora (704), Ávila (640) y Palencia (350).

Por su parte, Valladolid y Burgos son las provincias con mayor número de comunicaciones enviadas, con 2.866 y 2.691 en cada caso, seguidas de Segovia, con 1.834; León, con 1.484; Salamanca, con 1.317; Zamora, con 677; Ávila, con 570; Soria, con 548, y Palencia, con 508.

A nivel nacional, las provincias con mayor número de electores nacionales de otros países de la UE son Madrid (52.408), Barcelona (34.244), Santa Cruz de Tenerife (28.538), Alicante (28.020) y Málaga (20.183) y las provincias con mayor número de comunicaciones enviadas son Barcelona (81.050), Madrid (72.722), Alicante (55.645), Valencia (41.989) y Málaga (38.183).

Para poder votar se requiere haber manifestado previamente su voluntad de ejercer ese derecho, trámite que ha sido posible realizar tanto en los ayuntamientos de forma continuada desde el año 2006 como telemáticamente, desde el año 2020, a través de un procedimiento habilitado en la Sede Electrónica del INE.

Quienes figuren inscritos en el censo electoral por haber manifestado con anterioridad su intención de votar en España, mantienen su condición de electores sin necesidad de cumplimentar una nueva declaración. Esta condición se mantiene hasta que soliciten su exclusión o dejen de residir en España. Hasta la fecha, hay 345.312 electores de la UE inscritos en el censo electoral para las elecciones municipales, de los cuales 10.118 está en Castilla y León.

Por su parte, la Oficina del Censo Electoral ha enviado una comunicación a 515.363 ciudadanos de la Unión Europea para facilitar este trámite, en el que caso de ser nuevos o de no haber manifestado con anterioridad esta intención. Entre ellos, 12.495 se encuentran en Castilla y León.

TRÁMITES PARA VOTAR

Según explica el INE, los ciudadanos de la UE que quieran votar, que estén registrados en el censo electoral y que no hayan manifestado anteriormente su voluntad de ejercer el derecho de voto en las elecciones municipales, podrán hacerlo por alguno de los procedimientos establecidos.

Con carácter general, la manifestación de voluntad la pueden realizar en cualquier momento a través de la Sede electrónica del INE, si disponen de Cl@ve o acudiendo a los ayuntamientos en los que estén empadronados donde les facilitarán un impreso elaborado por la Oficina del Censo Electoral (OCE) para ello. Este impreso está también disponible en la Sede electrónica del INE y puede ser cumplimentado por el ciudadano antes de acudir a su ayuntamiento.

Para facilitar este trámite, la OCE va a enviar por correo postal una comunicación a 515.363 registrados a los que no se ha dirigido en anteriores elecciones y no han manifestado esa voluntad adjuntándoles, entre otros, una clave CTT que podrán usar para manifestar la intención de votar de forma telemática en un nuevo procedimiento disponible hasta el 30 de diciembre de 2026.

Estos ciudadanos deberán cumplimentar y firmar la declaración formal contenida en la comunicación y remitirla a la delegación provincial de la OCE correspondiente. También podrán realizar su manifestación de voluntad por Internet, accediendo a la Sede Electrónica del INE con la CTT recibida.

Por su parte, quienes residiendo en España no estén inscritos en el Padrón municipal y deseen votar, deberán acudir a su ayuntamiento a empadronarse y realizar la manifestación de voluntad cumplimentando el modelo de impreso disponible en el mismo.

El plazo para manifestar la voluntad de votar en las próximas elecciones municipales finaliza el 30 de diciembre de 2026. Se puede solicitar información en los ayuntamientos, las delegaciones provinciales de la OCE y en el teléfono 900 343 232.