CyL cuenta con más de 20 incendios activos y 5.300 personas evacuadas en 76 localidades

Bombero continúa apagando algunos puntos calientes tras el incendio forestal, a 16 de agosto de 2025, en Cerezal de Puertas, La Ramajería, Salamanca, Castilla y León (España). - Manuel Ángel Laya - Europa Press

Carriedo admite que el daño será "muy intenso y especialmente grave" y señalado que quedan "momentos de extraordinaria dificultad"

VALLADOLID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León cuenta este lunes un total de 20 incendios activos -nueve de gravedad 2 y 11 de nivel 1-, lo que ha obligado a desalojar a 5.300 personas en 76 localidades, dentro de un balance que ha alcanzado ya las 140 poblaciones evacuadas en algún momento a lo largo de los 17 días de ola de calor extremo que atraviesa la Comunidad.

Así lo ha confirmado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en una comparecencia en la que ha advertido de que las próximas horas y días seguirán siendo "de extraordinaria dificultad".

En la última semana se han declarado 200 incendios en Castilla y León, una cifra que, según Carriedo, ha puesto al "límite" la "capacidad humana de los equipos y ha recordado que la combinación de temperaturas elevadas, viento intenso y de dirección cambiante ha complicado el trabajo de los servicios de extinción.

El portavoz ha precisado que 140 localidades han tenido que ser desalojadas en algún momento desde el inicio de la crisis, de las que en este lunes permanecen evacuadas 76 poblaciones, con un total de 5.300 personas afectadas y ha insistido en que esta medida se ha adoptado siempre con carácter preventivo y de forma anticipada ante el menor riesgo, con el objetivo de proteger la vida de los ciudadanos, aunque ello haya derivado en un número elevado de desalojos.

Fernández Carriedo ha agradecido la comprensión de los vecinos y la colaboración de los ayuntamientos que han acogido a los desplazados, y ha garantizado que la Junta ha asumido y asumirá el cien por cien de los gastos derivados de la atención y realojo de estas personas.

Según ha recalcado, la gestión se ha realizado en coordinación directa con los alcaldes tanto de los municipios afectados como de los que han recibido a los evacuados.

"DÍAS DE EXTRAORDINARIA DIFICULTAD"

En cuanto a la situación actual portavoz ha destacado que la evolución de la noche pasada ha sido favorable, lo que ha permitido avances del operativo, pero ha advertido de que no se puede dar por definitiva ninguna de las situaciones: "Somos muy conscientes de que pasaremos todavía horas y días de extraordinaria dificultad".

Ha señalado además dos incendios como los más preocupantes en las próximas horas: el que avanza desde Cáceres hacia el sur de la comunidad y el que progresa desde Orense hacia el norte de Castilla y León, ambos por la dimensión y su posible evolución.

El portavoz ha asegurado que la prioridad inmediata es la extinción de los incendios y, de forma paralela, la puesta en marcha de las medidas necesarias para atender a todas las personas afectadas por daños materiales o personales.

Asimismo, ha llamado a la máxima colaboración ciudadana ha pedido evitar conductas negligentes y cumplir estrictamente con todas las instrucciones de los servicios de emergencia. En este sentido, ha reconocido y agradecido la labor voluntaria de algunas personas, pero ha advertido de que en ocasiones su presencia en zonas de riesgo añade un elemento de preocupación adicional para los equipos profesionales, que tienen que destinar esfuerzos a garantizar su seguridad.

HECTÁREAS AFECTADAS

Sobre las hectáreas afectadas por el fuego Fernández Carriedo ha advertido de que "es pronto para hacer valoraciones definitivas", ya que todavía se van a atravesar "momentos de mucha dificultad" antes de poder realizar una valoración completa del conjunto de la campaña.

Fernández Carriedo ha explicado que, aunque las zonas afectadas están ya perimetradas y se dispone de imágenes de satélite sobre la superficie incendiada, estas cifras requieren una corrección posterior, ya que no toda la superficie dentro del perímetro ha resultado necesariamente quemada.

En cualquier caso, ha admitido que el daño será "muy intenso y especialmente grave".