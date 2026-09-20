CyL destaca eventos como el Campeonato del Mundo de Trial para impulsar el turismo deportivo y dinamizar el medio rural

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, asiste en Pobladura de las Regueras (León) a la jornada final del Campeonato del Mundo de Trial, séptima y última prueba del Hertz FIM Trial World Championship 2026 - JCYL

LEÓN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha destacado la importancia de acontecimientos como el Campeonato del Mundo de Trial celebrado en Pobladura de las Regueras (León) para impulsar el turismo deportivo, proyectar Castilla y León internacionalmente y dinamizar los territorios rurales.

Lo ha hecho durante su visita a la jornada final del Campeonato del Mundo de Trial, séptima y última prueba del Hertz FIM Trial World Championship 2026.

Pico ha participado en la entrega del premios de la categoría Trial GP a Harry Hemingway, Toni Bou y Gabriel Marcelli que han ocupado tercero, segundo y primer puesto, respectivamente.

La cita ha convertido durante este fin de semana a Pobladura en epicentro internacional del trial, con la presencia de la élite mundial de esta disciplina y consolidando a esta localidad leonesa como un referente internacional para la celebración de grandes eventos deportivos.