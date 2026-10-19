CyL destina 215.000 euros a impulsar la FP técnica entre las jóvenes, con tasas de matriculación del 16%

Isabel Blanco (4 izquierda), antes de participar en el encuentro empresarial. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León destinará 215.000 euros para impulsar el programa 'FP Steam Mujer' con el objetivo de impulsar la matriculación en ramas científicas entre las jóvenes estudiantes que presentan tasas de matriculación en este tipo de vocaciones que rondan el 16 por ciento y que descienden al 1 por ciento e incluso está desierta en titulaciones vinculadas a la eléctrica o la mecánica.

Valladolid ha acogido esta mañana el I Encuentro Empresarial 'FP Steam Mujer' con presencia de la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, que, en su intervención a medios ha agradecido a Empresa Familiar de Castilla y León, su colaboración para desarrollar este programa.

La dirigente autonómica ha incidido en que, después de desarrollar este programa enfocado al ámbito universitario era necesario "potenciar" también a las ramas científicas y tecnológicas de la Formación Profesional donde "solo un 16 por ciento" de las jóvenes de la Comunidad las cursan. "Si descendemos un poquito más al detalle, en la rama el electrónica es un uno por ciento, al igual que en transporte y automoción y de un cero por ciento en mecánica", ha detallado Isabel Blanco.

Cifras que explican la importancia de este programa para la vicepresidenta que insiste en que lo que se pretende es "conectar a las chicas en las últimas etapas educativas con las empresas a través de mentorías y referentes femeninos" y que, ha avanzado, contará con un presupuesto de 215.000 euros incluido en las cuentas presentadas la pasada semana.

En el marco del programa, se llevan a cabo diferentes actividades, como podcasts o talleres de orientación, sensibilización e información para las alumnas en fase de elección de estudios, con el objetivo de "desmontar" los prejuicios que rodean a las ramas técnicas de la FP, unas sesiones que se pueden extender a las familias de las alumnas, así como también se forma a los docentes y orientadores.

Además, se realizan encuentros con mentoras con el objetivo de que las participantes sean testigo de ejemplos de éxito que les sirvan de inspiración, así como visitas a empresas y centros tecnológicos, para que los conozcan de primera mano. También se imparten sesiones para fomentar el emprendimiento de las alumnas, así como acciones de reconocimiento a estas, a las empresas y a los proyectos más destacados en cuanto a su contribución a 'FP Steam Mujer'. Todo ello va acompañado de campañas de comunicación dirigidas a todas las jóvenes de Castilla y León, para mostrarles todas las posibilidades de estas áreas.

El curso 2025-2026 ha sido el primero en el que el programa ha estado en funcionamiento, y en él han participado 306 alumnos en doce centros docentes de la mayoría de las provincias de la Comunidad. Además, se han implicado 39 profesores y 52 trabajadores, estos últimos presentes en las jornadas de bienvenida, los podcasts o en las visitas a empresas.

Otro de los pasos que se han dado ha sido el lanzamiento de la web del programa, a la que se accede la dirección https://fpsteammujer.es , en la que se centraliza la información para facilitar la participación de las jóvenes y aglutinar todas las acciones formativas o de comunicación.

Además, se han creado tres avatares digitales mediante inteligencia digital para que explique a las posibles interesadas cómo es el día a día en un ciclo formativo 'Steam' o en un trabajo de este sector.

EMPRESA FAMILIAR

Por parte de Empresa Familiar, el director de la Fundación, Alberto Guerra, ha apuntado que la Formación Profesional permite el "arraigo" en la Comunidad al tener un grado de empleabilidad cercano al cien por cien.

De ahí que Castilla y León no pueda permitirse el "lujo" de dejar fuera de estas ramas a lo que es "la mitad de la población", por lo que la incorporación de la mujer hará que la incorporación a estos sectores empresariales sea lo "más sostenible posible".