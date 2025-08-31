CyL Digital lanza 257 acciones formativas en septiembre para impulsar la inclusión digital

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa CyL Digital realizará su particular 'vuelta al cole' a través de 257 acciones formativas gratuitas en septiembre para "impulsar la inclusión digital en todos los rincones" de Castilla y León.

Además, quienes prefieran aprender desde casa podrán acceder a 31 cursos online disponibles en la plataforma www.cyldigital.es, lo que permite una formación flexible y adaptada a cada realidad, señala la Junta a través de un comunicado.

Casi la mitad de la programación tendrá lugar en el medio rural. Así, a través de la red de 334 Centros Rurales Asociados, se organizarán 102 acciones formativas en municipios de las nueve provincias de la Comunidad. Las 155 formaciones restantes se celebrarán en los Espacios CyL Digital de las capitales de provincia, donde la demanda de capacitación tecnológica sigue creciendo.

Además de los cursos y talleres, el programa mantiene operativa la certificación oficial TuCertiCyL, con 21 convocatorias (once de nivel básico y diez de nivel intermedio) que permiten acreditar conocimientos digitales, reforzando así la empleabilidad y el desarrollo personal.

"Con más de 133.000 personas formadas presencialmente y 69.000 online, CyL Digital se ha consolidado como un modelo en España en políticas de inclusión tecnológica. Su éxito radica en una estrategia basada en la cercanía, la equidad y la presencia en el territorio", finaliza el comunicado.