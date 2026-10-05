CyL empieza la semana con las reservas de sangre de los grupos 0+ y AB- en rojo y otros cinco en amarillo

Gráfico difundido por Dona Sangre - DONA SANGRE

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) empieza la primera semana de octubre con déficit en las reservas de sangre de siete grupos, uno más que al inicio de la semana pasada, con 0+ y AB- en rojo, y otros cinco (A+, A-, B+, B- y 0-) en amarillo.

Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen a los grupos 0+ y AB- y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros cinco grupos deficitarios.

Por su parte y según la información difundida por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación las reservas del otro grupo, AB+, están en verde.