CyL empieza la semana con las reservas de sangre de los grupos A+, 0+ y AB- en rojo y otros cuatro en amarillo

Gráfico de Dona Sangre para animar a donar - @DONASANGRE

VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) empieza la última semana del mes de octubre con déficit en las reservas de sangre de siete grupos, con A+, 0+ y AB- en rojo, y otros cuatro (A-, 0-, B+ y AB+) en amarillo.

Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen a los tres grupos en rojo y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros cuatro grupos deficitarios.

Según la información difundida por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación sólo están en verde las reservas del grupo B-.