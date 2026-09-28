CyL empieza la semana con las reservas de sangre de los grupos B+, 0+ y AB- en rojo y otros tres en amarillo

Gráfico difundido por Dona Sangre - DONA SANGRE

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) empieza la última semana de septiembre con déficit en las reservas de sangre de seis grupos, uno más que al inicio de la semana pasada, con B+, 0- y AB- en rojo, como terminó la anterior, y otros tres (A-, 0- y B-) en amarillo, también como el viernes.

Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen a los grupos B+, 0+ y AB- y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros tres grupos deficitarios.

Por su parte y según la información difundida por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación las reservas de los otros dos grupos, A+ y AB+, están en verde.