CyL encabeza el incremento de la producción industrial con un 12,8% en noviembre, 11 puntos más que la media

VALLADOLID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 12,8 por ciento interanual el pasado mes de noviembre en Castilla y León, un incremento que ha situado a la Comunidad a la cabeza con 11 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 1,8 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Castilla y León y encadena siete meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial crece en nueve comunidades autónomas y cae en otras 8. Castilla y León (+12,8 por ciento), Andalucía (+11 por ciento) y Castilla - La Mancha (+3,3 por ciento) fueron las que registraron mayores subidas, mientras que en el lado contrario se sitúan La Rioja, Asturias y Extremadura con retrocesos de un 8,4 por ciento, 5,3 por ciento y un 3,7 por ciento, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Castilla y León ha subido un 4,7 por ciento, frente a un incremento del 1,1 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la Comunidad un 3,2 por ciento con un descenso del 2,3 por cientoen el caso de los duraderos y un 3,3 por ciento más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 36,8 por ciento;, los bienes intermedios anotaron un 0,6 por ciento menos y los de la energía, un 16,6 por ciento más.

En el ámbito nacional el IPI subió un 1,8 por ciento el pasado mes de noviembre en relación al mismo mes de 2024, tasa tres décimas superior a la de octubre.

Con el avance de noviembre de 2025, la producción industrial encadena seis meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7 por ciento) y mayo (-1 por ciento).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial se disparó un 4,5 por ciento interanual el pasado mes de noviembre, tasa 3,3 puntos superior a la de octubre. Con este incremento, la producción industrial acumula nueve meses consecutivos de alzas en la serie corregida.

En términos mensuales (noviembre de 2025 sobre octubre del mismo año) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 1 por ciento, su mayor alza mensual desde el pasado mes de junio, cuando avanzó también un 1 por ciento.

Por sectores, la energía presentó el mayor repunte mensual de la producción, del 1 por ciento, en tanto que los bienes de consumo duradero registraron la única caída mensual (-0,8 por ciento).