CyL envía mensajes a móviles para evacuar zonas de Sanabria

ZAMORA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha utilizado el sistema 'Es Alert' para enviar mensajes a teléfonos móviles en los que pedía a los ciudadanos ubicados en la zona de influencia del incendio que ha traspasado Ourense que abandonaran sus hogares por el riesgo de que las llamas alcanzaran los núcleos urbanos.

Así lo ha avanzado, en declaraciones tras la reunión del Cecopi, el delegado Territorial de la Junta en Zamora, Fernando Javier Prada, que ha explicado que sobre las 19.41 horas se empleó este sistema para recomendar a la población que había quedado en la zona de posible influencia de las llamas, "en torno a las 200 personas, que evacuaran de forma urgente porque existía peligro para la población".

Previamente, la Guardia Civil había evacuado ya a unas 1.500 personas de las localidades de Castromil, Villanueva de la Sierra, Barjacoba, Pías y Porto.

El incendio entró en la comarca de Sanabria, ha relatado, sobre las 15.10 horas, momento en el que se declaró el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR) para el municipio de Castromil, que fue el primer en ser evacuado.

"Después de toda la mañana trabajando en la parte de Orense, ahora estamos trabajando directamente en la provincia de Zamora. La orografía de esta zona de Sanabria, el límite de la provincia, es un entrante y saliente continuo entre las dos provincias y, por lo tanto, es muy difícil de atajar este complejo y difícil incendio", ha advertido el representante de la Junta.

Además, ha detallado que se ha incorporado a un representante de ADIF en el Cecopi debido a los problemas que están provocando las llamas en la línea Madrid-Galicia y que ha impedido un servicio regular, con continuas suspensiones, a lo que ha habido que añadir el corte de la A-52.

Por último, Prada ha recordado que el viento condicionará la dirección de las llamas y que el operativo se enfrenta a una noche complicada por lo abrupto del territorio afectado donde la máquina pesada no puede entrar y que habrá que esperar a las primeras horas de luz para que los medios aéreos se incorporen y tratar así de que el incendio "no progrese más".