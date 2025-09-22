CyL exige en Bruelas una PAC con presupuesto "fuerte" frente a la actual propuesta que plantea un recorte "inadmisible"

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y los miembros del Consejo Agrario trasladan a la Comisión y al Parlamento Europeo la declaración institucional fen defensa del modelo profesional de CyL y su rechazo a recortes en la PAC - JCYL

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, y los representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) de la Comunidad han demandado este lunes, 22 de septiembre, en Bruselas, que la Política Agraria Común (PAC) tenga un presupuesto "fuerte", con lo que han mostrado su rechazo a la actual propuesta que plantea un recorte "inadmisible" y ofrece un trato "injusto" al agricultor profesional.

La agenda en Bruselas coincide con la celebración del Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea que se desarrolla este lunes y martes, al que asiste también la consejera por segunda vez, tras el celebrado el pasado 14 de julio, al ostentar la representación de las comunidades autónomas durante este semestre.

"Lo que entonces considerábamos un riesgo ha acabado plasmándose en la propuesta de la Comisión que propone un recorte presupuestario del 22 por ciento y un fondo único en vez de la actual estructura de dos fondos diferenciados de apoyo a la renta agraria y el desarrollo rural", ha advertido González Corral.

La consejera y los miembros del Consejo Agrario de Castilla y León han acudido tanto a la Comisión Europea como al Parlamento Europeo para defender la declaración institucional firmada el pasado 21 de mayo, que constituye la hoja de ruta de la Comunidad y del sector ante la futura PAC.

"Esta declaración consensuada con las OPAS y a la que se adhirió también la Unión de Cooperativas Urcacyl nos permite presentarnos en Bruselas con una postura sólida que refuerza la voz de Castilla y León en el debate sobre la futura PAC", ha aseverado la titular de Agricultura.

Así, en una primera reunión con el director general adjunto de Agricultura de la Comisión Europea, Diego Canga, la consejera ha trasladado que "la PAC no puede perder músculo financiero porque supone renunciar a su razón de ser en la protección de la soberanía alimentaria de Europa".

Asimismo, ha remarcado, según un comunicado del Ejecutivo autonómico, que "la fortaleza de la PAC reside en su estructura de dos pilares, pagos directos para sostener la renta y un pilar rural para invertir en el futuro".

Posteriormente, la delegación de Castilla y León ha mantenido un encuentro informativo en el Parlamento Europeo donde se ha analizado el Informe de Iniciativa sobre el futuro de la PAC después de 2027, aprobado por una amplia mayoría en la Eurocámara.

El texto reclama un presupuesto "más amplio e independiente" para la PAC, diferenciación entre ayudas directas y desarrollo rural y una reducción de la carga administrativa, entre otros. En este sentido, González Corral ha puesto en valor la amplia coincidencia entre dicho informe y la postura de Castilla y León.

"Compartimos con el Informe de Perspectiva la necesidad de un presupuesto independiente y fuerte, la defensa de los dos pilares, la simplificación administrativa, el relevo generacional y la reciprocidad en las relaciones comerciales", ha señalado.

González Corral ha destacado que, una vez conocida la propuesta de la Comisión y la posición del Parlamento Europeo, "ahora es el momento de que se pronuncie el Consejo de Europa". "Pedimos al presidente del Gobierno y al ministro de Agricultura que sean firmes y protejan los intereses del sector primario", ha agregado.

En esta línea, la consejera ha recordado que la asignación de fondos por Estados de la futura PAC a partir de 2028, conocida la semana pasada, contemplan una dotación para España de 37.230 millones de euros, lo que supondría 10.500 millones menos respecto al marco actual. "Esto compromete la renta de nuestros agricultores y ganaderos", ha advertido.

Por su parte, el actual presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha puesto en valor la "unidad" que hay en la Comunidad frente a la propuesta de la PAC, y ha avisado sobre otras cuestiones "esenciales" para el sector como el acuerdo de Mercosur o los aranceles con Estados Unidos.

Asimismo, uno de los responsables de la Alianza UPA-COAG, Lorenzo Rivera, ha lamentado que en la PAC no se contemple cuestiones como los precios y el mercado pese a que son un "problema importante", lo que han trasladado en sus encuentros en Bruselas, donde han demandado que haya un "control riguroso de todo lo que entra" en la Unión Europea.

Por último, el coordinador de la Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, ha tildado de "endiablado" el marco presupuestario del planteamiento de la PAC, que "tiene muchas trampas". "La trampa principal es que el desarrollo rural va a compartir presupuesto con otras políticas que no tienen nada que ver con agricultura y creemos que eso es una línea roja que no hay que pasar", ha manifestado.

Ante ello, espera que la Comisión reacciones a la "presión" que recibe y se realice una propuesta "muy diferente" o que se "modifique sustancialmente" la que se ha planteado.