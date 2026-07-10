CyL fija la vacunación obligatoria frente a la enfermedad de Newcastle desde el 1 de agosto en Valladolid y Segovia

Imagen de una granja de pollos - JCYL

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) - La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha establecido como obligatoria la vacunación frente a la enfermedad de Newcastle en todas las explotaciones avícolas de producción y reproducción que no sean de autoconsumo, medida que será de aplicación a partir del 1 de agosto en las explotaciones de las provincias de Valladolid y Segovia y desde el 1 de septiembre en las explotaciones del resto de la Comunidad Autónoma.

Según consta en la Resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera publicada este viernes, 10 de julio, en el Bocyl, se deberán aplicar "como mínimo" dos dosis en la pauta vacunal y se deberá garantizar "un nivel adecuado de inmunización" mediante las pautas vacunales autorizada en todas las manadas incluidas en los municipios de las zonas de restricción de los focos activos de esta enfermedad.

A través de la Resolución, en vigor desde este mismo viernes, se autoriza el enterramiento 'in situ' de cadáveres de aves y su estiércol, yacija u otras materias contumaces en las explotaciones ubicadas en las zonas de restricción de focos activos de la enfermedad de Newcastle.

La Consejería de Agricultura ha adoptado estas medidas tras la declaración de diversos focos de la enfermedad de Newcastle durante el mes de junio en Castilla y León --ayer sumaban 14-- y ante el "elevado riesgo" que supone la propagación de la enfermedad para la sanidad animal y para el medio ambiente.

En este sentido, recuerda que la EN tiene una "gran capacidad de difusión" a otras aves domésticas y también a aves silvestres y tiene una "elevada mortalidad" por lo que la manipulación y el transporte de los cadáveres y el estiércol de las explotaciones ubicadas en las zonas restringidas establecida como consecuencia de la declaración de un foco de esta enfermedad "supone un elevado riesgo epidemiológico".