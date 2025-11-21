CyL financiará la certificación de empresas para concurrir a licitaciones de organismos públicos en Seguridad y Defensa

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 21 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León financiará la certificación de empresas para que puedan concurrir a licitaciones de organismos públicos en el ámbito de la Seguridad y la Defensa que aglutinan a unas 200 empresas en la Comunidad Autónoma.

Para ello, la Consejería de Economía y Hacienda modificará la línea de ayudas de Fomento de la Innovación en Pymes del ICECyL que financiará los costes de consultoría y de obtención de las certificaciones específicas exigidas por los organismos contratantes en este sector, entre ellos el Ministerio de Defensa, la OTAN, así como otros organismos multilaterales que contraten tecnología de seguridad.

Estas subvenciones tendrán el mismo porcentaje de ayuda que otras certificaciones relativas a procesos de calidad o sostenibilidad que se conceden a empresas para obtener la habilitación de otras entidades de certificación de calidad y la ayuda consistirá en una cuantía a fondo perdido que se determinará como un porcentaje fijo mínimo del 50 por ciento y un máximo del 70 por ciento sobre el coste subvencionable.

Esta es una de las novedades que han trasladado los consejeros de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y de Industria, Comercio y Turismo, Leticia García, en la reunión de la Mesa del Sector de la Seguridad y Defensa de Castilla y León en la que han participado responsables de 25 entidades, entre empresas del sector aeronáutico y aeroespacial, ingeniería, tecnología aplicada, agrupaciones empresariales innovadoras (clústeres), así como delegados del ámbito universitario.

Fernández Carriedo ha precisado que el objetivo de esta medida es de facilitar la participación de las empresas de la Comunidad en la actividad industrial del sector de la Seguridad y la Defensa. "Es un sector que va a representar cada día más en el conjunto del producto industrial de la UE y nos interesa como Comunidad Autónoma estar presentes en el mismo por lo que supone, por lo que genera y por lo que tiene de futuro", ha aseverado.

Por otro lado, ha informado de que el ICECyL está tramitando la inscripción de Castilla y León en la Red Europea de Regiones de Defensa (Defensa (ENDR European Network of Defense-related Regions), una organización promovida por la Comisión Europea en 2016 que agrupa a las agencias regionales y clústeres con intereses en la industria de la seguridad y la defensa.

El consejero y portavoz de la Junta ha explicado que el objetivo de este organismo es compartir medidas y propuestas que favorezcan el éxito de proyectos relacionados con esta industria para acceder a la financiación de la UE y contribuir así a la competitividad de las pymes de la Comunidad.

Y ha recordado que el ICECyL ya forma parte del Grupo de Trabajo de Regiones con estrategia industrial dual dentro del Foro ADR y del Grupo de Trabajo creado en la Fundación Cotec sobre Innovación y Defensa.

Por su parte, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo impulsa instrumentos de formación de trabajadores y de captación de talento que buscan replicar el modelo de éxito aplicado en la automoción, "donde la cualificación profesional constituye un elemento esencial para el desarrollo y crecimiento del sector", ha destacado Leticia García.

La consejera ha recordado que la Junta impulsa programas como el INCOFI o el EXPERIENCE PLUS, que se desarrollan en colaboración con las universidades y facilitan la captación del talento "combinando la formación especializada con la inmersión en entornos empresariales". A esto ha añadido los programas de formación transversal, que incluyen competencias esenciales para el sector, como la seguridad informática, la explotación de datos, la inteligencia artificial o las tecnologías de la Industria 4.0.

Leticia García ha incidido en que se trata de "herramientas indispensables" para contribuir a la captación del talento, la cualificación y la especialización profesional que requiere este sector.