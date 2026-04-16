CyL habilitará 200 puntos de observación para garantizar la seguridad durante el eclipse de agosto de 2026

Archivo - Vista del eclipse lunar, a 7 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León contará con unos 200 puntos de observación para el eclipse total de sol que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026, una estrategia de coordinación diseñada para garantizar la seguridad y el orden ante la "notable" afluencia de visitantes que se espera en la Comunidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado que el objetivo es que el fenómeno se pueda disfrutar "en muy buenas condiciones" y con el "mayor nivel de seguridad posible".

Para ello, la Consejería de la Presidencia ha diseñado una red de puntos recomendados que permitirá canalizar a las personas y evitar "concentraciones incontroladas".

Fernández Carriedo ha detallado que esta red se estructurará en tres niveles: puntos especializados en municipios con experiencia astronómica, puntos provinciales solicitados por los ayuntamientos y un tratamiento específico para localidades de más de 20.000 habitantes y sus alfoces. La selección de estos emplazamientos, que tendrá carácter voluntario para los municipios, atenderá a criterios de accesibilidad, servicios públicos e infraestructuras.

Al respecto, el portavoz ha insistido en que la organización busca establecer cauces de participación para reducir riesgos, especialmente en aspectos "sensibles" como el sanitario y el riesgo de incendios. "Tendremos en cuenta buscar aquellos sitios donde el riesgo de incendios sea el menor posible y donde el acceso al sistema sanitario sea más fácil", ha asegurado el consejero, quien también ha subrayado la importancia de garantizar el abastecimiento de agua y vías de evacuación despejadas para emergencias.

Asimismo, la planificación prevé la activación de los planes de Protección Civil necesarios y la constitución de Centros de Coordinación Operativa Integrada (CECOPIS) en cada provincia, con la presencia de las subdelegaciones del Gobierno.

Esta estrategia ha sido abordada previamente con las diputaciones, la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) y los delegados territoriales.El consejero ha augurado que el éxito turístico está "prácticamente garantizado", dado que las reservas para esa fecha ya se encuentran en niveles "muy altos".

Finalmente, ha señalado que la Junta también realizará un seguimiento especial en el ámbito del consumo para asegurar que los elementos de protección ocular que se comercialicen cumplan con toda la normativa de seguridad.