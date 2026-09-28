CyL impulsa el comité local de Datagri 2026 que convertirá la rentabilidad del sector agroganadero en hilo conductor

Pino preside la reunión del Comité Local de Datagri 2026. - JCYL

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política ambiental ha impulsado el Comité Local de Datagri 2026, cuya edición de este año se celebrará en Valladolid, y que pretende convertir para la rentabilidad del sector agroganadero "en uno de los hilos conductores".

El titular del departamento, Joaquín Antonio Pino, junto al director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), David González, ha presidido la reunión de este órgano que ha tenido lugar hoy en Valladolid junto a una amplia representación del sector agrario y agroalimentario de la Comunidad para avanzar en la organización y en la definición de los contenidos de la próxima edición del foro, que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Valladolid, y donde se prevé reunir a más de 1.500 profesionales, 80 ponentes y expertos y 50 partners tecnológicos.

La reunión ha contado con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias, asociaciones sectoriales y empresariales, universidades, colegios profesionales, centros tecnológicos y de investigación y otras entidades vinculadas al sector agroalimentario y al medio rural de Castilla y León, señala la Junta a través de un comunicado.

El objetivo del Comité Local es implicar "directamente" al territorio anfitrión en la construcción de Datagri 2026 y "enriquecer su programación con las prioridades, retos y propuestas planteadas por quienes conocen de primera mano la realidad del sector".

La sesión se ha desarrollado con una participación "especialmente activa y dinámica", que ha permitido "contrastar enfoques y recoger aportaciones sobre temáticas, formatos, perfiles de ponentes y necesidades concretas de agricultores, ganaderos, cooperativas, industria agroalimentaria, empresas y profesionales".

Durante el encuentro se han abordado los "grandes ejes" sobre los que se articulará la programación de Datagri 2026 y, en particular, sus cuatro ámbitos principales: DAtagri Summit, Cultivos, Ganadería y Demo Day.

En concreto, Datagri Summit abordará las "grandes cuestiones estratégicas que condicionarán la evolución y competitividad de la cadena de valor agroalimentaria, conectando producción, empresa, tecnología, conocimiento y Administración".

Datagri Cultivos centrará su atención en las soluciones aplicadas a la producción agrícola, incluyendo ámbitos como agricultura de precisión, gestión eficiente del agua, inteligencia artificial, datos, maquinaria, robotización, sensórica, conectividad, ciberseguridad y herramientas de apoyo a la toma de decisiones, continúa el comunicado.

Datagri Ganadería incorporará un espacio propio para debatir sobre los retos y oportunidades específicos de la producción ganadera, un ámbito de especial relevancia para Castilla y León, con contenidos vinculados a digitalización, automatización, gestión cinegética y sanidad animal, manejo de explotaciones, eficiencia productiva y nuevas tecnologías.

El DemoDay, por su parte, trasladará la innovación a un entorno práctico para que profesionales y empresas puedan conocer y comprobar sobre el terreno el funcionamiento de distintas soluciones tecnológicas.

Este modelo da continuidad a uno de los elementos diferenciales de Datagri: "combinar conocimiento, debate profesional y demostración práctica de la tecnología para conectar a quienes plantean los retos con quienes desarrollan las soluciones. El propio foro se define como una plataforma que conecta toda la cadena de valor agroalimentaria para impulsar innovación, digitalización y competitividad".

RENTABILIDAD

Uno de los asuntos que ha tenido "especial relevancia" durante la reunión ha sido la necesidad de que la rentabilidad del sector agroganadero se convierta en uno de los "hilos conductores" de Datagri 2026.

Las aportaciones realizadas han incidido en que la innovación "no debe abordarse únicamente desde la perspectiva tecnológica, sino también desde su capacidad para generar resultados concretos en las explotaciones y empresas".

Así, la programación buscará conectar tecnologías como la inteligencia artificial, la digitalización, el análisis de datos, la agricultura y ganadería de precisión, el mundo cinegético, la automatización o la robotización con cuestiones directamente relacionadas con la actividad diaria del sector: reducción de costes, optimización de recursos, incremento de la productividad, sanidad animal, gestión cinegética. "En definitiva, la mejora de la toma de decisiones y mayor competitividad", apostillan desde la Consejería.

El consejero Joaquín Antonio Pino ha señalado que Datagri 2026 debe servir para acercar al agricultor y al ganadero "soluciones que puedan tener una aplicación real en sus explotaciones". "La innovación tiene que contribuir a producir mejor, gestionar de forma más eficiente los recursos y mejorar la rentabilidad del sector", ha añadido.

Pino ha destacado también la importancia de incorporar la visión del propio territorio. "Contar con organizaciones agrarias, asociaciones, empresas, universidades, colegios profesionales y centros de conocimiento permite construir una programación que responda a problemas reales y a las necesidades concretas del sector agroalimentario de Castilla y León", ha abundado.

En la reunión se ha incidido en que Castilla y León ofrece un "escenario excepcional para plantear una edición especialmente pegada al territorio y hablar de innovación desde una perspectiva práctica y demostrando cómo las nuevas soluciones pueden contribuir a mejorar la competitividad y la cuenta de resultados de agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias".

Los próximos 18 y 19 de noviembre, Valladolid reunirá a agricultores, ganaderos, cooperativas, agroempresas, empresas tecnológicas, startups, universidades, centros tecnológicos, investigadores, entidades financieras y administraciones públicas en una edición concebida para transformar conocimiento, innovación y tecnología en oportunidades empresariales y competitividad.

La reunión celebrada hoy supone un nuevo paso en la preparación de Datagri 2026. Durante las próximas semanas, las aportaciones del Comité Local contribuirán a cerrar una programación con un objetivo compartido: "hacer que la innovación y la transformación digital generen valor real para el sector agroalimentario y contribuyan a reforzar su rentabilidad, productividad y competitividad".