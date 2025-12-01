CyL impulsa la competitividad de todo el sector agroalimentario a través de la plataforma digital de datos DATAGIA

VALLADOLID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León impulsará la competitividad de todos los eslabones del sector agroalimentario a través de la plataforma digital de DATAGIA, una herramienta basada en datos que mejorará la eficiencia y la toma de decisiones en la cadena de valor mediante el uso de nuevas tecnologías como inteligencia artificial, realidad aumentada o big data.

El viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, ha estimado al respecto que más del 70 por ciento de las decisiones estratégicas en agricultura estarán basadas en datos digitales antes de 2030.

Llorente ha asegurado que DATAGIA nace con el objetivo de transformar la cadena agroalimentaria mediante la recopilación y el uso eficiente de los datos y ha augurado que su diseño permitirá que esta información se pueda convertir "en decisiones más rápidas y precisas en un contexto donde la eficiencia, la trazabilidad o la anticipación son ya elementos clave para productores e industrias".

Esta plataforma de datos de carácter colaborativo público-privado forma parte de un "amplio proyecto" en el que participan también Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura con la financiación de fondos Next Generation dentro del programa Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH) del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En concreto, Castilla y León se encargará de desarrollar siete módulos fundamentales del proyecto RETECH-PAN que constituyen el núcleo de la plataforma, entre ellos soluciones para mejorar la trazabilidad de los productos desde el origen hasta el consumidor y herramientas de economía circular que facilitan el reaprovechamiento de subproductos.

También se hará cargos de tecnologías basadas en sensores conectados para monitorizar procesos agrarios e industriales; de sistemas de inteligencia artificial explicable que ayudan a prever incidencias, detectar anomalías o estimar rendimientos de cultivos o procesos y de servicios de realidad aumentada para formación y asistencia remota, junto a un sistema de identidad digital para productos y agentes y un espacio de datos agroalimentario alineado con los estándares europeos que garantiza un intercambio de información seguro.

Llorente ha informado de que el presupuesto en conjunto alcanza los 27 millones de euros de los que 10,7 millones se destinan a DATAGIA con la participación económica de la Junta en un 25 por ciento y ha destacado que Castilla y León es la que gestionará más fondos del programa RETECH-IA en todo el país, "lo que avala el rigor técnico de los proyectos y la capacidad de la Comunidad para liderar iniciativas basadas en tecnologías avanzadas digitales y en los datos".

La jornada de presentación este lunes del proyecto ha contado con la asistencia de más de un centenar de representantes de distintos ámbitos del sector que podrán participar en los primeros pilotos que iniciarán el despliegue de DATAGIA, "sin coste durante el primer año".