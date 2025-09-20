CyL impulsa una nueva convocatoria de premios académicos para implicar a los jóvenes en la cooperación internacional - JCYL

Esta iniciativa busca fomentar la participación del alumnado universitario y de FP en el ámbito de la lucha contra la pobreza

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha lanzado una nueva edición de los premios destinados a reconocer trabajos académicos que aborden cuestiones vinculadas a la cooperación internacional para el desarrollo, con la que el Ejecutivo autonómico reafirma su compromiso con la investigación académica como "herramienta útil" para ofrecer propuestas reales ante situaciones de necesidad en el ámbito internacional.

Se prevé otorgar un máximo de diez premios: tres a Proyectos Fin de Ciclo de Formación Profesional, con 500 euros por premio; dos a Trabajos de Fin de Grado, con 1.000 euros por premio; cuatro a Trabajos Fin de Máster, con 2.000 euros por premio, y uno a Tesis Doctorales, con 3.500 euros.

A través de estos premios se busca apoyar el trabajo riguroso de los estudiantes y fomentar la implicación del entorno universitario en cuestiones que afectan directamente a millones de personas en distintos lugares del mundo, según ha informado la Administración autonómica a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha subrayado la doble dimensión, teórica y práctica, que caracteriza a estos premios, y ha señalado que los trabajos académicos desarrollados por los alumnos de Castilla y León no solo permiten generar conocimiento y sensibilizar a la sociedad, sino que también ofrecen respuestas concretas "ante las dificultades que viven muchas personas fuera de nuestras fronteras".

A esta convocatoria podrán concurrir aquellos estudiantes cuyos trabajos hayan sido presentados o defendidos en centros de Castilla y León durante los dos últimos cursos académicos, siempre que hayan obtenido una calificación de al menos siete puntos.

La convocatoria detalla las temáticas sobre las que deben versar los trabajos, como el análisis de la situación de los Derechos Humanos en el plano internacional, el diseño de proyectos con aplicación directa en cooperación, o propuestas educativas orientadas a este ámbito dentro de Castilla y León.

El plazo para la presentación de candidaturas comienza el próximo lunes y se extenderá hasta el 10 de octubre. Dicha presentación se realizará de forma presencial o a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.

La dotación de estos premios ha permitido en años anteriores que varios de los estudiantes galardonados continúen desarrollando sus proyectos e investigaciones.

Por ello, González Gago ha remarcado que "más allá de reconocer el esfuerzo y la dedicación de los alumnos, se quiere contribuir a que sus propuestas puedan seguir avanzando y, con ellas, favorecer un entorno más justo para quienes más lo necesitan".