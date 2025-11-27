CyL incrementa la financiación de ayudas a la construcción de viviendas colaborativas hasta los 134,2 millones

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha autorizado este jueves, en Consejo de Gobierno, la concesión de una aportación dineraria a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) cuyo importe se incrementa en 681.848 euros como consecuencia del incremento del número de viviendas en construcción en el Plan Parcial Parque Alameda de Valladolid dentro del Programa de Ayuda a la Construcción de Viviendas en Alquiler Social en Edificios Energéticamente Eficientes.

De esta manera, el importe total de la aportación procedente de fondos europeos Next Generation alcanza los 50.167.272 euros, según ha destacado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.

Este Programa financia la construcción de viviendas en régimen de protección legal, destinadas al alquiler social principalmente para jóvenes, con la siguiente distribución provincial: 40 en Ávila, 210 en Burgos, 120 en León, 50 en Palencia, 93 en Segovia, 38 en Soria, 402 en Valladolid y 42 en Zamora.

Con el objetivo de poner a disposición de los jóvenes un mayor número de viviendas, el Ejecutivo autonómico incrementó en 18 el número de viviendas del Plan Parcial Parque Alameda de Valladolid pasando de 152 a 170, lo que implica la necesidad de incrementar la financiación. Así, el número de viviendas en Valladolid pasa de 402 a 420 y el total alcanza las 1.013 viviendas.

Estos 50,16 millones se corresponden con la aportación de fondos europeos Next Generation, a los que hay que sumar, para hacer frente al total de la inversión total de 134,24 millones, otros 83,86 de fondos autónomos que aporta la Comunidad con recursos propios, lo que representa el 62,47 por ciento del total.