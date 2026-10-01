CyL incrementa en tres puntos, hasta 40 millones, la financiación de las plazas públicas de dependencia y suma 500 más

VALLADOLID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León destinará 40 millones de euros en lo que resta de 2026 y el ejercicio 2027 para aumentar del 4 al 7 por ciento la financiación de las plazas sufragadas públicamente en centros residenciales de mayores y atención a la dependencia de la comunidad, con la incorporación de 500 más.

El Gobierno autonómico ha incrementado en medio millar el número de plazas con financiación pública en centros de toda la Comunidad, para que los ciudadanos, independientemente de dónde residan, puedan recibir una atención adecuada. La Junta suma estas 500 a las 39.422 sufragadas por la Administración autonómica ya existentes.

Además, tal y como publica la Consejería de Sanidad y Bienestar Social este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la financiación por plaza también crecerá entre un 4 y un 7 por ciento en función de su tipología. La inversión total de ambas medidas para lo que resta de año y 2027 es de 40 millones de euros.

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social ha destacado que ha implantado este "importante número de plazas sufragadas públicamente", que corresponden a residencias y centros de día para personas mayores y en situación de dependencia y centros residenciales, de día y viviendas para personas con discapacidad.

En lo que respecta a las personas mayores o en situación de dependencia, la financiación pública de plazas es una medida crucial y necesaria, especialmente en una Comunidad como Castilla y León, con una gran esperanza de vida y, por tanto, un progresivo envejecimiento poblacional. Además, la dispersión demográfica implica que aumente el porcentaje de personas que residen indeseadamente solas.

De este modo, con esta acción la Junta señala que "no sólo se garantiza una atención más digna y de mayor calidad, sino que se reducen las listas de espera y se extiende la cobertura a más rincones de la Comunidad, lo que evita que los solicitantes de una plaza pública tengan que dejar su municipio al disponer de un centro con plazas financiadas públicamente en su entorno".

También apuntan que se debe tener en cuenta que el aumento de la esperanza de vida conlleva la aparición de más patologías que precisan de apoyos específicos. En consecuencia, también aumenta la tipología de plaza disponibles para atender todas las necesidades.

Asimismo, se explica que a las personas con discapacidad también les afecta el envejecimiento, "tanto el suyo propio como el de sus padres, que deben buscar un centro residencial al no poder hacerse cargo de sus hijos".

Además, en los últimos años se ha registrado un incremento de casos más complejos, con alteraciones de conducta y enfermedad mental. Así, se continúa el avance en adaptar la atención a las necesidades y prioridades de estas personas con el objetivo de garantizar una mayor inclusión en la sociedad.

FINANCIACIÓN POR DÍA DE PLAZA

A este incremento se suma el incremento de las cuantías financiadas por día y plaza con el mismo objetivo, según la Junta, de "garantizar la calidad de la atención de las personas mayores, dependientes y con discapacidad".

La medida "pretende adaptar la financiación a los cada vez más elevados costes salariales del personal especializado de apoyo".

De este modo, se busca garantizar que las entidades que "gestionan los centros residenciales y de día puedan contar con más personal y mejor retribuido, lo que se antoja fundamental en el medio rural".

La Resolución publicada este jueves en el Bocyl recoge un incremento del 4 por ciento con carácter general para las plazas de personas mayores y con discapacidad, excepto para la tipología de plaza psicogeriátrica, que crece un 7 por ciento, debido a una mayor complejidad patológica de algunas personas mayores.