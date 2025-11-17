CyL inicia la semana con déficit de las reservas de sangre, las del grupo 0+ en rojo y el resto en amarillo

Gráfico elaborado por @donasangreCyL para llamar a la donación de sangre - @DONASANGRECYL

VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) inicia esta semana del mes de noviembre con déficit en las reservas de sangre de todos los grupos, con especial incidencia en el caso del tipo 0+, que se mantiene en rojo como la pasada semana.

Se da la circunstancia de que las reservas del resto de los grupos, A+, A-, 0-, B+, B-, AB+ y AB-, están en nivel amarillo lo que supone que hay que acudir a donar en las próximas semanas.

Así consta en el estado de los niveles de sangre a lunes 17 de noviembre publicado por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación y consultado por Europa Press.