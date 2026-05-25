CyL lidera la Lista Roja de Hispania Nostra con 457 bienes, el 28% del total, tras sumar la Ermita de Traspinedo

Archivo - Ermita del Cristo del Humilladero de Traspinedo (Valladolid). - HISPANIA NOSTRA - Archivo

VALLADOLID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León tiene 457 bienes patrimoniales en la Lista Roja de Hispania Nostra tras sumar la Ermita del Cristo del Humilladero de Traspinedo (Valladolid), con lo que se "consolida" como la comunidad autónoma con mayor patrimonio en riesgo de toda España, puesto que ocupa desde hace años.

Más de una cuarta parte de los bienes señalados por Hispania Nostra, el 28 por ciento del total, se encuentran en Castilla y León, un dato que subrayal "la extrema vulnerabilidad" del patrimonio castellano y leonés, ha señalado Hispania Nostra en un comunicado recogido por Europa Press.

La distribución provincial evidencia la "magnitud del desafío", pues Palencia cuenta con 87, Burgos con 82, León con 63, Salamanca con 58, Soria con 42, Zamora con 38, Valladolid con 37, Segovia con 30 y Ávila con 20.

Respecto a la Ermita del Humilladero, la entidad ha advertido de que pone de relieve la "fragilidad" del patrimonio religioso en Castilla y León por su "grave estado de deterioro".

El origen de este templo se remonta al siglo XVI, aunque la historia del enclave se vincula a asentamientos anteriores y al nombre del municipio, que proviene del latín trans pinetum, "más allá del pinar".

Durante siglos, la ermita tuvo un uso litúrgico constante hasta mediados del siglo XX, cuando un incendio provocó la retirada de los símbolos religiosos y su traslado a la parroquia local, con lo que quedo el edificio en desuso.

Se trata de una construcción de planta cuadrada, de diez metros de lado, que conserva sus cuatro paredes y un arco de entrada. Cerca de la puerta se encuentra una cruz labrada en piedra de más de dos metros de altura, y el acceso conecta con el Sendero Negredo, una zona de alto valor medioambiental.

Sin embargo, actualmente carece de tejado, presenta grietas y huecos en sus muros y no tiene puerta en la única entrada, lo que la expone a actos vandálicos y hace temer un "derrumbe inminente".

Ante esta situación, un grupo de ciudadanos ha creado la Asociación para la Recuperación de la Ermita del Humilladero de Traspinedo, con el objetivo de frenar el deterioro y promover la conservación de este patrimonio religioso.

La inclusión en la Lista Roja busca sensibilizar sobre la necesidad de proteger el patrimonio religioso y movilizar recursos para recuperar estos espacios históricos antes de que se pierdan definitivamente.

Con las nuevas inclusiones de esta semana, la Lista Roja de Hispania Nostra alcanza los 1.618 bienes en riesgo en toda España, una cifra evidencia la "magnitud del patrimonio cultural y natural amenazado por el abandono, la falta de mantenimiento, el deterioro estructural o la ausencia de medidas eficaces de protección".