CyL se mantuvo en 2025 como el cuarto destino turístico del país con 14,44 millones de viajeros, el 8,2% del total

Archivo - Turistas en Ávila. Muralla de Ávila. Turismo en Ávila. Turistas en la Muralla de Ávila. Turismo en Castilla y León. Turistas en Castilla y León. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA - Archivo

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León se mantuvo en el año 2025 como el cuarto destino turístico del país con un total de 14.444.563 viajeros, por debajo de los datos de 2024 cuando alcanzó los 14.869.264, según los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR) publicada este jueves por el INE y recogida por Europa Press.

En concreto, Castilla y León aglutinó el 8,2 por ciento del total de los viajes realizados en el año 2025, una décima más que en 2024 (8,1 por ciento), que lideró Andalucía, con el 16,5 por ciento.

Y Castilla y León anotó de nuevo el cuarto mejor porcentaje en el caso de las pernoctaciones, con un total de 61.560.784 (60.950.480 el año anterior) y el 7,8 por ciento del total y gana peso en este caso respecto a 2024 cuando alcanzó el 7,5 por ciento.