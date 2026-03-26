Sánchez anunciará la remodelación de Gobierno para sustituir a Montero este jueves a las 18 horas

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su salida de una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a realizar una declaración institucional este jueves a las 18 horas para anunciar la remodelación del Gobierno provocada por la salida de su 'número dos', la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Montero deja el Ejecutivo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas en Andalucía que se celebran el próximo 17 de mayo.

Como ha hecho en otras ocasiones, Sánchez hará una declaración sin preguntas desde La Moncloa donde anunciará los cambios en su Gobierno.