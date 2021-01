CyL muestra su decepción ante la falta de avance en sus reivindicaciones

VALLADOLID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha mostrado su "decepción" después de que no se haya avanzado en su petición de modificar el decreto de Estado de Alarma para que las autonomías cuenten con más herramientas en su lucha contra la pandemia, al tiempo que ha rechazado un acuerdo sobre la estrategia de vacunas que solo se basa en "declaración de intenciones".

"Diez Comunidades autónomas --Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Euskadi, Galicia, Madrid, Murcia y Ceuta-- hemos pedido herramientas para hacer frente a la situación compleja en la que estamos, pero no se ha tratado nada, ha sido un consejo muy decepcionante", ha explicado, en declaraciones recogidas por Europa Press poco después de participar en una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El pleno celebrado esta tarde bajo la presidencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darías San Sebastián, en lo que ha supuesto su primera participación como titular de la cartera ministerial sanitaria, ha evidenciado el "enrocamiento" y la continuidad de los planteamientos del Gobierno, dejando a las autonomía el peso de la gestión de la actual crisis sanitarias pero desde un régimen normativo "insuficiente" para la toma de decisiones "efectivas".

La opción a poder confinar cuando los criterios epidemiológicos y asistencial así lo indiquen, junto con la modulación ampliable de horarios de toque de queda, han sido aspectos puestos sobre la mesa por Castilla y León junto al resto de las autonomías mencionadas.

En este sentido ha vuelto a cargar ante la inacción del Gobierno, al asegurar que entiende la cogobernanza como la toma de decisiones por parte del Ejecutivo central de manera consensuada con las autonomías para su aplicación. "Si no se hace así, al menos que deja a las Comunidades Autónomas las herramientas suficiente para hacer frente a una situación que en Castilla y León es dramática", ha insistido.

Casado ha recordado que la Incidencia Acumulada se ha multiplicado por once desde la semana de navidades y en este momento ya hay un reflejo "clarísimo" de su repercusión sobre el sistema sanitario con las campas en plantas de hospitales con un "alto porcentaje" de enfermos COVID, las Ucis ocupadas por pacientes con esta patología en más del 50 por ciento.

Sin embargo y a pesar de la coincidencia de varias comunidades en estos planteamientos, el Ministerio de Sanidad no ha dado respuesta alguna al respecto, ignorando así las demandas autonómicas.

"Hay que ser valientes y tomar unas decisiones que nos permitan frenar esta situación porque esto nos puede llevar a une extensión de la enfermedad importante y al colapso sanitario. Esperaba más cosas, un avance, una decisión o que nos dieran herramientas para seguir avanzando", ha espetado.

VACUNAS

En lo referido a la estrategia nacional de vacunación y su traslación a las comunidades autónomas, la Junta ha traslado su "preocupación" por la falta de dosis tal y como había sido planificada su disponibilidad, situación que no sólo conlleva un descenso actual del ritmo de inoculaciones entre los grupos prioritarios previstos, sino que genera una "falta de certezas" que complica "enormemente" la planificación de próximos pasos y la definición de grupos poblacionales siguientes a vacunar.

"Si nos siguen llegando así no podremos tener a la población vacunada en un 70 por ciento antes del verano y habrá que decirlo porque o se consigue que la industria farmacéutica, a través de Europa, entregue vacunas o esto nos va a poner en una situación muy mala", ha lamentado para añadir que ha "dificultades" para asumir la segunda dosis en los 21 días recomendados, pero, además, ha incidido en que se tiene que vacunar a los profesionales sanitarios, "protegerlos" y para eso, ha concluido, se necesita "tener vacunas".

Al hilo de este argumento, Casado ha mostrado también su enfado porque en vez de abordar esta problemática, el Gobierno les ha presentado una acuerdo sobre la estrategia de vacunas en el que se hace declaración de intenciones que no "aterrizan" ni en cifras, ni en objetivos, ni en indicadores. "Solo nos han dicho que hay que ser buenos. A mi me parece que cuando se hacen ese tipo de declaraciones da la impresión de que hasta ahora no lo estábamos siendo y que necesitamos un acuerdo para eso. Yo no necesito un acuerdo, necesitamos vacunas", ha espetado para reconocer que Castilla y León ha sido una de las cuatro autonomías que se ha negado al entender que esa intención ya iba implícita en la estrategia.

INCORPORACIÓN PERSONAL JUBILADO.

También Verónica Casado ha trasladado otros temas de actualidad en la evolución pandémica, como la necesidad de un soporte jurídico que permita que nuevamente personal sanitario jubilado pueda reincorporarse al ámbito asistencial en tan complicada situación; conocer la postura ministerial sobre la necesidad de aumentar el nivel exigible para las mascarillas de protección en determinados ámbitos y actividades; el incremento de plazas para la formación sanitaria especializada; la presencialidad universitaria en los exámenes; la agilización en la homologación de títulos de Ciencias de la Salud de profesionales extra comunitarios; o la evolución de la aplicación 'Radar COVID', entre otros asuntos.

Al respecto de este último punto, la consejera de Sanidad castellanOleonesa ha informado de que desde su puesta en marcha, a finales de agosto del año pasado, la Comunidad ha enviado 104.511 códigos, recibiéndose únicamente 32.703 llamadas por recepción de esa alerta, menos de un tercio, lo que pone de manifiesto una escasa efectividad de la misma; es por ello necesaria potenciar su conocimiento y uso, pero sin que conlleve en absoluto la reducción en la labor de rastreo de casos.