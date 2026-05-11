CyL no baraja, por el momento, el uso de detectores de frecuencia en la PAU porque no hubo casos en otras convocatorias

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VALLADOLID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León no baraja, por el momento, la utilización de detectores de frecuencia en las pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) al no haberse detectado casos de fraude mediante este tipo de sistemas en convocatorias anteriores.

Fuentes de la Consejería de Educación han explicado a Europa Press que hasta la fecha "no se ha visto la necesidad" de implantar estos dispositivos tecnológicos porque no se han registrado actuaciones de este tipo entre los estudiantes de la Comunidad.

No obstante, desde la Administración autonómica han incidido en que se mantienen en "permanente adaptación" para solventar posibles situaciones irregulares si así se requiriera en un futuro ante esta prueba que se celebrará en la Comunidad los días 2, 3 y 4 de junio de 2026.

Esta decisión se produce después de que diversas autonomías hayan anunciado el blindaje de la PAU con detectores de frecuencia ante el incremento de casos de alumnos que utilizan la Inteligencia Artificial (IA) para copiar en los exámenes.