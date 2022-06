CyL no implantará el Bachillerato General hasta conocer las salidas universitarias, según CSIF

VALLADOLID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Negociación de CSIF en Castilla y León, Mariano González, ha asegurado este lunes que Castilla y León no aplicará el próximo curso 2022-2023 el nuevo Bachillerato General, una de las nuevas modalidades establecidas por la LOMLOE, hasta que el Ministerio de Educación "tenga claro" las salidas universitarias a las que dará acceso.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la presidenta del sector Educativo de CSIF en la Comunidad, Isabel Madruga, donde han hecho un balance del curso que acaba de terminar y donde han planteado las necesidades de cara al próximo curso 2022-2023.

"El Bachillerato General no se va a implantar porque el Ministerio no tiene claras las salidas y a qué dará acceso", ha aseverado González, quien ha precisado que desde la Consejería de Educación se ha aseverado que es "imposible" que se pueda ofrecer este curso porque no se conocen las salidas universitarias que puede tener.

"Hasta que no se clarifique la Consejería no lo va a implantar" ha aseverado el responsable de CSIF, quien ha precisado que es necesario que se "clarifique" el Bachillerato General al tiempo que ha reconocido que es "difícil de implantar" porque tiene una "alta optatividad" y es necesario "encajar" los horarios a esa alta optatividad.

Esta cuestión es algo que compete a los propios centros educativos por lo que el responsable de CSIF duda de que todos los colegios puedan ofrecer todas las modalidades del Bachillerato.