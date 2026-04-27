CyL, octava CCAA con mayor porcentaje de personas que buscó vivienda sin éxito en 2025, con un 6,8%

Mapa que recoge el porcentaje de personas de 16 o más años que han buscado vivienda de forma activa en los últimos 12 meses sin llegar a cambiarse por comunidades y ciudades autónomas en el año 2025. - Europa Press

VALLADOLID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León se situó como la octava comunidad autónoma con mayor porcentaje de personas que buscó vivienda sin éxito en 2025, con un 6,8 por ciento, ocho décimas por debajo de la media del país que alcanzó el 7,6 por ciento, según los datos del 'Módulo sobre dificultades de acceso a la vivienda' de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicado este lunes por el INE y consultado por Europa Press.

En datos absolutos supone que el pasado año 141.500 ciudadanos de Castilla y León buscaron vivienda sin éxito --3.182.400 en España--.

Por comunidades autónomas, los mayores porcentajes de personas que buscaron vivienda sin éxito se observaron en Illes Balears (10,6 por ciento), Comunidad de Madrid (10,2 por ciento) y Canarias (8,9 por ciento) y los más bajos en Extremadura (3,9 por ciento), Castilla-La Mancha (5,3 por ciento) y Aragón (5,4 por ciento).

En todas las comunidades autónomas, el motivo principal declarado fue el precio excesivo, un 64,9 por ciento en el caso concreto de Castilla y León, de nuevo por debajo de la media que llegó al 67,2 por ciento.

En España el 7,6 por ciento de las personas de 16 o más años había buscado vivienda activamente en los últimos 12 meses sin llegar a cambiar de residencia en 2025 y el 67,2 por ciento señaló el precio excesivo de la vivienda como motivo principal por el que no se cambió de vivienda.

Por su parte, un 6,6 por ciento indicó no reunir las condiciones exigidas para el alquiler o la compra y otro 6,6 por ciento que la vivienda no reunía los requisitos que buscaba (5,9 por ciento en ambos casos en Castilla y León). Otro 19,6 por ciento apeló a otras razones (23,3 por ciento en el caso de Castilla y León).