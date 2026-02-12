CyL pide diálogo a Gobierno y sindicatos por huelga de médicos que podría tener un "impacto muy notable" en la Comunidad

VALLADOLID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha pedido un "esfuerzo de diálogo" al Gobierno y a los sindicatos ante la huelga convocada en protesta por el contenido del borrador de nuevo Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad que podría tener un "impacto muy notable" en la Comunidad.

Así lo ha trasladado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves, en la que ha remarcado la petición del Ejecutivo autonómico de que las partes vinculadas a la negociación "hagan un esfuerzo" para intentar llegar a un acuerdo, aunque el impacto lo tienen las comunidades autónomas que son las que prestan el servicio de asistencia sanitaria y "no son las responsables porque no son parte negociadora de esta huelga".

A este respecto, ha recordado que la huelga se produce con motivo del Estatuto Marco que se quiere aprobar por parte del Gobierno y por ello se pide un "esfuerzo" de diálogo a la Administración central y a los sindicatos.

"Aprobar los servicios mínimos corresponde a la Administración autonómica porque tenemos esta competencia y por tanto esta es una circunstancia que nos corresponde", ha expresado Carriedo, quien ha recordado que el presidente Alfonso Fernández Mañueco cifró en 14 millones el coste para el sistema público de salud de la última huelga de cuatro días convocada por los médicos en la Comunidad puesto que se suspendieron 1.200 intervenciones quirúrgicas, 18.000 consultas hospitalarias y 30.000 de atención primaria, entre otras.

Precisamente, ha subrayado que la que se anuncia ahora es "especialmente impactante", porque se habla de una semana al mes de aquí a mitad de año, con lo cual si no se reconduce la situación se sufrirá un "impacto muy notable".

En cuanto a los servicios mínimos que ha establecido el Ejecutivo autonómico, Carriedo ha destacado que el objetivo es garantizar las actuaciones de urgencia y por tanto que ningún servicio de urgencia, ninguna atención en un hospital pueda verse perjudicado como consecuencia de esta circunstancia.

De esta forma, ha señalado que el impacto se va a producir en consecuencia de las actividades que no son de urgencia, pero que sí que son relevantes para el ciudadano que ha tenido una cita programada para esa fecha, que en muchas circunstancias podría no poderse celebrar como consecuencia de esta huelga.

"Por tanto, esperamos que sobre las urgencias, el impacto sea cero, pero el mayor impacto se producirá en el caso de consultas externas programadas de intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y de consultas externas", ha ahondado el portavoz de la Junta.

SERVICIOS MÍNIMOS

La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha aprobado la orden SAN/94/2026, de 10 de febrero, por la que se garantiza la prestación de servicios esenciales en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla y León durante las jornadas de huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), cuyos servicios mínimos establecidos en la presente orden, representa en su conjunto, aproximadamente un tercio del total de efectivos.

De esta manera, en las consultas ordinarias de Atención Primaria la regla de establecimiento de servicios mínimos equivalentes a los previstos para un domingo o festivo implicaría la alteración del horario de trabajo del personal de los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias, porque los Puntos de Atención Continuada permanecen cerrados un día laborable ordinario en horario de mañana y resultaría un contrasentido acordar su apertura precisamente con ocasión de la huelga. Por tanto, no se abre el punto de atención continuada como sucedería en día festivo.

Es por ello que, en los servicios hospitalarios encuadrados dentro de lo que en la práctica hospitalaria suele denominarse *actividad urgente o crítica, como es el caso de UCI, Oncología Médica y Radioterápica, Diálisis, quirófanos en supuestos de pacientes que requieran cirugía invasiva, Hospital de Día y Farmacia Hospitalaria, servicios en los que se presta una asistencia vital, es necesario el 100 por ciento de la asistencia para garantizar la actividad programada y la continuidad de los tratamientos en curso, en cuanto existe, a efectos sanitarios, una conciencia de necesidad inminente de atención sanitaria por tratarse de pacientes con problemas urgentes de salud que requieren la aplicación de técnicas imprescindibles de carácter inmediato, en cuanto la situación de riesgo está en estrecha relación con el tiempo transcurrido entre su aparición y la aplicación de un tratamiento clínico que la contrarreste.

Del mismo modo, en los servicios centrales hospitalarios, se mantendrá el 100 por ciento de la asistencia sanitaria de los enfermos cuyas determinaciones precisen atención urgente, la asistencia a los enfermos desplazados desde otras localidades o desde otros centros sanitarios que planteen problemas de atención inmediata y la atención de enfermos cuya exploración haya requerido una preparación previa.